Вибух у будинку Фастова: з-під завалів дістали два тіла

З-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих — чоловіка та жінки.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку. Поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи", - повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.

Нагадаємо, о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.