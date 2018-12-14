На місці вибуху в житловому будинку у Фастові немає ознак займання газу, - "Київоблгаз"

На місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

"Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає", - сказав технічний директор "Київоблгазу", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Епіцентр вибуху був в одній із житлових кімнат квартири на четвертому поверсі. Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів. Сусіди повідомили, що у квартирі, де пролунав вибух, до ранку відпочивала шумна компанія.

Раніше цього дня о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.