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На місці вибуху в житловому будинку у Фастові немає ознак займання газу, - "Київоблгаз"

Постраждала одна людина
На місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.
На місці вибуху в житловому будинку у Фастові немає ознак займання газу, - "Київоблгаз" вибух

"Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає", - сказав технічний директор "Київоблгазу", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Епіцентр вибуху був в одній із житлових кімнат квартири на четвертому поверсі. Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів. Сусіди повідомили, що у квартирі, де пролунав вибух, до ранку відпочивала шумна компанія.

Раніше цього дня о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

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14 12 2018 20:51
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