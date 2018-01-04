CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з 1 квітня заборонено вилов риби у зв’язку з нерестом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відсьогодні в Україні обмежили риболовлю
Можна рибалити лише однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях
Фото: sdolina.com.ua
Як розповіли в Держрибагентстві, відсьогодні в Україні розпочалась нерестова заборона на лов водних біоресурсів.
Тривалість заборони відрізняється залежно від водойм та областей.
Однак під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.
Водночас заборонено пересування човнів, організацію змагань з рибальства, проведення підводного полювання тощо.
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01 04 2018 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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