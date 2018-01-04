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Відсьогодні в Україні обмежили риболовлю

Можна рибалити лише однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях
В Україні з 1 квітня заборонено вилов риби у зв’язку з нерестом.
Відсьогодні в Україні обмежили риболовлю Фото: sdolina.com.ua

Як розповіли в Держрибагентстві, відсьогодні в Україні розпочалась нерестова заборона на лов водних біоресурсів.

Тривалість заборони відрізняється залежно від водойм та областей.

Однак під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.

Водночас заборонено пересування човнів, організацію змагань з рибальства, проведення підводного полювання тощо.

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