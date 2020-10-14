5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

Із запізненням на місяць Apple представила чотири нові моделі смартфонів iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, а також нову "розумну" колонку HomePad mini. Що це за гаджети, якими будуть ціни на них і чим вони відрізняються від старших поколінь.

На презентації Apple 15 вересня Тім Кук відразу попередив, що айфонів не буде – лише нові Apple Watch Series 6, iPad 8-го покоління та iPad Air, а також єдина підписка на усі платні сервіси компанії Apple One.

Вперше з 2012 року Apple не презентувала у вересні новий айфон.

Проте через місяць компанія презентувала 4 нові смартфони – 2 бюджетних та 2 Pro-версії – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. До цього максимальна кількість нових айфонів за презентацію становила три.

На що здатне нове покоління найбільш очікуваних гаджетів від Apple?

HomePad mini

Спершу Apple представила "розумну" колонку HomePad mini. Це молодша модель колонки HomePod, яка коштує втричі більше, ніж новинка.

HomePad mini має вбудованого помічника Siri, який призначений для зручного керування розумним будинком, налаштування багатокімнатної аудіосистеми та надсилання повідомлення від домофонна до кожної кімнати. Колонкою HomePad mini можна керувати голосом після команди "Hey Siri".

Новинка оснащена чіпом S5 і забезпечує звучання на 360 градусів. Дві колонки здатні створити стереозвук. Якщо в помешкані встановлено кілька колонок, то граюча музика буде "перетікати" від однієї до іншої в залежності від того, до якої з них найближче розташований iPhone.

Є також функція Homepod Intercom, яка працює з iPhone. Вона дозволяє одночасно спілкуватися з усіма членами родини через телефони та колонки.

Ціна HomePad mini – 99 доларів. Замовити колонку можна буде з 6 листопада, а отримати – після 16 листопада.

iPhone 12

iPhone 12 отримав OLED-дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма, щільність пікселів – 460 PPI.

Apple заявила, що всі смартфони оснащені технологією "керамічний щит". Вона розроблена спільно з американською компанією Corning, яка виробляє спеціальне скло та кераміку. Це нове надміцне, прозоре скло, яке жорсткіше за будь-яке інше скло для смартфонів і в чотири рази більш стійке до появи тріщин, стверджують в Apple.

Смартфон став на 11% тонший та на 15% менше за попередню модель. Він поставляється в чорному, білому, червоному, зеленому та синьому кольорах.

Через запровадження технології 5G Apple змінила конструкцію антени і оптимізувала всі свої власні програми та фреймворки, щоб зменшити додаткові витрати енергії.

Для економії заряду iPhone автоматично підключається до мережі LTE, коли швидкість 5G не потрібна, і за потреби піднімається до 5G. Компанія протестувала смартфони в мережах 5G понад 100 операторів у понад 30 регіонах і ставерджує, що досягала швидкості до 3,5 Гбіт/с.

iPhone 12 як і всі нові смартфони лінійки, отримав новий чіп – A14 Bionic, який створений за 5 нм процесором. Він має 11,8 млрд транзисторів. Це на 40% більше, ніж в А13.

Вбудований графічний процесор пропонує до 50% швидшу графіку завдяки 4-ядерному дизайну. Потужність процесора дозволяє вільно грати в популярну гру League of Legends, в яку зазвичай грають на ПК. Цей процесор дозволяє знімати відео з підтримкою технології Dolby Vision.

Смартфон отримав дві основні камери. Основна нова 12-мегапіксельна ширококутна камера має діафрагму f/1.6. Вона на 27% краще "збирає" світло, ніж камера в смартфоні попереднього покоління. Камера має 7 лінз.

Нічний режим на iPhone 12 покращений завдяки швидкій діафрагмі. Тепер нічний режим також доступний на фронтальній камері та камері з надшироким кутом. Відеозйомка можлива в нічний час в режимі "таймлапс".

Завдяки технології MagSafe тепер до чохла iPhone можна прикріпити на магніті чохол-гаманець. Він екранований і безпечний для банківських карт.

Бездротова зарядка MagSafe використовує магніти для автоматичного вирівнювання смартфона до зарядного пристрою для максимальної швидкості зарядки. Підтримує до 15 Вт. Використовує магнітометр для розпізнавання аксесуарів. Дозволяє заряджати Apple Watch.

Але є й погана новина. В комплекті відсутні навушники і адаптер живлення. Замість них до iPhone буде додаватися кабель USB-C/Lightning для швидкої зарядки.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini оснащений тими ж функціями, що і повнорозмірний iPhone 12. Він отримав екран Super Retina XDR з діагоналлю 5,4 дюймів, розподільчою здатністю 2340x1080, щільністю пікселів 476 PPI, а також функціями HDR і Dolby Vision. Камера записує в якості 4K до 60 кадрів в секунду.

iPhone 12 і iPhone 12 mini мають рівень захисту IP68 (допускається занурення в воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин).

Apple анонсувала iPhone 12 mini, як "найменший і найлегший телефон 5G у світі".

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

Під час презентації дві топові моделі смартфонів Apple позиціонувала як "iPhone для фотографів". Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії компанії.

Топові смартфони також отримали надміцне скло, як і більш дешевші моделі.

iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max мають дисплей Super Retina XDR. У першого роздільна здатність 2532×1170 пікселів і 460 пікселів на дюйм, а у другого роздільна здатність 2778×1284 пікселя і 458 пікселів на дюйм.

Із запізненням на місяць Apple представила чотири нові моделі смартфонів iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, а також нову "розумну" колонку HomePad mini. Що це за гаджети, якими будуть ціни на них і чим вони відрізняються від старших поколінь.

На презентації Apple 15 вересня Тім Кук відразу попередив, що айфонів не буде – лише нові Apple Watch Series 6, iPad 8-го покоління та iPad Air, а також єдина підписка на усі платні сервіси компанії Apple One.

Вперше з 2012 року Apple не презентувала у вересні новий айфон.

Проте через місяць компанія презентувала 4 нові смартфони – 2 бюджетних та 2 Pro-версії – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. До цього максимальна кількість нових айфонів за презентацію становила три.

На що здатне нове покоління найбільш очікуваних гаджетів від Apple?

HomePad mini

Спершу Apple представила "розумну" колонку HomePad mini. Це молодша модель колонки HomePod, яка коштує втричі більше, ніж новинка.

HomePad mini має вбудованого помічника Siri, який призначений для зручного керування розумним будинком, налаштування багатокімнатної аудіосистеми та надсилання повідомлення від домофонна до кожної кімнати. Колонкою HomePad mini можна керувати голосом після команди "Hey Siri".

Новинка оснащена чіпом S5 і забезпечує звучання на 360 градусів. Дві колонки здатні створити стереозвук. Якщо в помешкані встановлено кілька колонок, то граюча музика буде "перетікати" від однієї до іншої в залежності від того, до якої з них найближче розташований iPhone.

Є також функція Homepod Intercom, яка працює з iPhone. Вона дозволяє одночасно спілкуватися з усіма членами родини через телефони та колонки.

Ціна HomePad mini – 99 доларів. Замовити колонку можна буде з 6 листопада, а отримати – після 16 листопада.

iPhone 12

iPhone 12 отримав OLED-дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма, щільність пікселів – 460 PPI.

Apple заявила, що всі смартфони оснащені технологією "керамічний щит". Вона розроблена спільно з американською компанією Corning, яка виробляє спеціальне скло та кераміку. Це нове надміцне, прозоре скло, яке жорсткіше за будь-яке інше скло для смартфонів і в чотири рази більш стійке до появи тріщин, стверджують в Apple.

Смартфон став на 11% тонший та на 15% менше за попередню модель. Він поставляється в чорному, білому, червоному, зеленому та синьому кольорах.

Через запровадження технології 5G Apple змінила конструкцію антени і оптимізувала всі свої власні програми та фреймворки, щоб зменшити додаткові витрати енергії.

Для економії заряду iPhone автоматично підключається до мережі LTE, коли швидкість 5G не потрібна, і за потреби піднімається до 5G. Компанія протестувала смартфони в мережах 5G понад 100 операторів у понад 30 регіонах і ставерджує, що досягала швидкості до 3,5 Гбіт/с.

iPhone 12 як і всі нові смартфони лінійки, отримав новий чіп – A14 Bionic, який створений за 5 нм процесором. Він має 11,8 млрд транзисторів. Це на 40% більше, ніж в А13.

Вбудований графічний процесор пропонує до 50% швидшу графіку завдяки 4-ядерному дизайну. Потужність процесора дозволяє вільно грати в популярну гру League of Legends, в яку зазвичай грають на ПК. Цей процесор дозволяє знімати відео з підтримкою технології Dolby Vision.

Смартфон отримав дві основні камери. Основна нова 12-мегапіксельна ширококутна камера має діафрагму f/1.6. Вона на 27% краще "збирає" світло, ніж камера в смартфоні попереднього покоління. Камера має 7 лінз.

Нічний режим на iPhone 12 покращений завдяки швидкій діафрагмі. Тепер нічний режим також доступний на фронтальній камері та камері з надшироким кутом. Відеозйомка можлива в нічний час в режимі "таймлапс".

Завдяки технології MagSafe тепер до чохла iPhone можна прикріпити на магніті чохол-гаманець. Він екранований і безпечний для банківських карт.

Бездротова зарядка MagSafe використовує магніти для автоматичного вирівнювання смартфона до зарядного пристрою для максимальної швидкості зарядки. Підтримує до 15 Вт. Використовує магнітометр для розпізнавання аксесуарів. Дозволяє заряджати Apple Watch.

Але є й погана новина. В комплекті відсутні навушники і адаптер живлення. Замість них до iPhone буде додаватися кабель USB-C/Lightning для швидкої зарядки.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini оснащений тими ж функціями, що і повнорозмірний iPhone 12. Він отримав екран Super Retina XDR з діагоналлю 5,4 дюймів, розподільчою здатністю 2340x1080, щільністю пікселів 476 PPI, а також функціями HDR і Dolby Vision. Камера записує в якості 4K до 60 кадрів в секунду.

iPhone 12 і iPhone 12 mini мають рівень захисту IP68 (допускається занурення в воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин).

Apple анонсувала iPhone 12 mini, як "найменший і найлегший телефон 5G у світі".

iPhone 12 надійде в продаж вже 23 жовтня, а iPhone 12 mini — 13 листопада.

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

Під час презентації дві топові моделі смартфонів Apple позиціонувала як "iPhone для фотографів". Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії компанії.

Топові смартфони також отримали надміцне скло, як і більш дешевші моделі.

iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max мають дисплей Super Retina XDR. У першого роздільна здатність 2532×1170 пікселів і 460 пікселів на дюйм, а у другого роздільна здатність 2778×1284 пікселя і 458 пікселів на дюйм.

Вони мають той же процесор Apple A14 Bionic та технологію бездротової зарядки MagSafe.

Що вирізняє ці дві моделі? Камери. По-перше, це оновлені сенсори. По-друге, у 12 Pro Max новий телеоб'єктив з еквівалентною фокусною відстанню в 65 мм. Як зазначили в Apple, він дозволяє знімати кращі портрети.

Система з трьох камер: надширококутна, ширококутна і телефото.

надширококутна: діафрагма ƒ/2.4 і кут огляду 120°;

ширококутна: діафрагма ƒ/1.6;

теле: діафрагма ƒ/2.0 (iPhone 12 Pro); діафрагма ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max).

Також у 12 Pro Max є матрична стабілізація основного широкоугольного модуля. Пізніше на всіх смартфонах Pro буде доступний новий формат зйомки Apple ProRAW.

Камери знімають відео:

1. HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду;

2. Відео 4K з частотою 24, 30 або 60 кадрів в секунду;

3. HD-відео 1080p з частотою 30 або 60 кадрів в секунду;

4. HD-відео 720p з частотою 30 кадрів в секунду.

Автофокус камери працює за допомогою LiDAR – системи, показаної вперше в iPad Pro у вересні цього року. Лідар потрібний не тільки для доповненої реальності, але і для розмиття заднього фону при зйомці портретів в деяких сценаріях.

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max з'являться у чотирьох кольорах: чорному, срібному, золотому та синьому (Pacific Blue).

Нагадаємо, що раніше Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне