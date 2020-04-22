Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 22 квітня

► За останню добу виявлено 424 нові випадки, з них 32 у дітей і 107 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 90 осіб. За добу одужало 57 осіб (з них 9 дітей), померло 13 осіб.

► За добу проведено 4134 тестувань методом ПЛР.

► У лабораторних центрах охорони здоров’я України нині є 185 тисяч ПЛР-тестів та більше 388 тисяч тест-систем для екстракцій. Якщо десь виникає нестача тест-систем, МОЗ України одразу їх постачає.

► Під час епідемії коронавірусної хвороби всі громадяни, які потребують екстреної медичної допомоги, її отримують. Що ж до планових оглядів та операцій, то їх можна буде здійснити після карантину.

► 21 квітня очільник МОЗ України провів селекторну нараду з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я країни та обговорив аудит медичних працівників. Зі стартом другого етапу реформи системи охорони здоров’я всі заклади охорони здоров’я України перешли на іншу систему фінансування - за договорами, через Національну службу здоров’я України. Більше 1600 договорів укладено з медичними закладами по всій Україні. У 984 лікарнях є дефіцит фінансування, тобто у 2020 році вони отримують менше грошей, ніж у 2019 році (зменшення від 10 до 50%), що призведе до скорочення кількості медичних працівників. У зоні особливого ризику також протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та високоспеціалізований медичний напрямок. Тому голова МОЗ України доручив департаментам охорони здоров’я надати повну інформацію про плани оптимізації лікувальної мережі та спрогнозувати наслідки скорочення медичних працівників.

► Лікування епілепсії та великої кількості інших захворювань ведеться за старими клінічними протоколами. Нове керівництво МОЗ України разом з групою провідних лікарів країни буде над цим працювати.

Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ