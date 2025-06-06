Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США

США не припиняють дивувати. Після оприлюднення інформації, що в Держдепі високий посадовець, який закрив агенцію боротьби з іноземною дезінформацією, має зв’язки з росією, з’явилася нова сенсація. Боротьбою з тероризму всередині США відтепер займається 22-річний колишній садівник та продавець продуктового магазину без відповідної освіти та досвіду. Стежимо далі, як Америка стає великою знов.

Ще п'ять років тому новий керівник антитерористичного підрозділу виполював бур'яни, саркастично констатує американське видання Daily Beast. Недосвідчений 22-річний юнак, якому Дональд Трамп доручив боротися з екстремізмом у США, раніш працював сусідським садівником, а у серпні 2023 року – в продуктовому магазині.

Томас Фюґейт, який закінчив Техаський університет у Сан-Антоніо лише 12 місяців тому, наразі очолює Центр превентивних програм і партнерств Міністерства національної безпеки США.

Центр відіграє життєво важливу роль у підтримці загальнонаціональних зусиль у боротьбі з тероризмом і насильством на ґрунті ненависті. Але, згідно зі сторінкою молодої людини в LinkedIn, Фюґейт майже не має досвіду в цій сфері – у 2020 році він працював як самозайнятий "власник ландшафтного бізнесу".

Красномовний запис Фюґейта в LinkedIn про його недовговічний ландшафтний бізнес.

У його резюме мало що вказує на те, що Фюгейт володіє необхідними навичками для відсіювання терористів. До роботи садівником – під час навчання на факультеті політики і права – Ф'югейт працював у супермаркеті H-E-B в Остіні, штат Техас, як "член багатофункціональної команди". Згідно з його LinkedIn, він "виконував різні види діяльності в кожному відділі магазину, виконуючи ключові обов'язки, що сприяють роботі магазину".

Після закінчення коледжу, як зауважує Daily Beast, Фюґейт стрімко злетів у політичному світі, ставши членом передвиборчої команди Дональда Трампа на виборах 2024 року, як зазначено на його сторінці в LinkedIn. Затятий республіканець, він також стажувався у Heritage Foundation, аналітичному центрі, що стоїть за "Проєктом 2025", та у представників Техасу Террі Вілсона і Стіва Еллісона.

Підпис до цього посту в Інстаграмі Фюґейта свідчив: "Немає більше такої партії, як Республіканська, і ви можете процитувати мене. Ви дійсно ніколи не зустрінете більш унікальної, цікавої, захопленої та патріотичної групи людей в одному місці, ніж на Республіканському національному з'їзді".

Фюґейт був найнятий на посаду спеціального помічника в імміграційному офісі в Міністерстві внутрішніх справ у лютому. І вже потім він очолив антитерористичний центр після того, як його попередній директор звільнився.

"Том Фюґейт добре справляється зі своїми обов'язками на посаді конфіденційного помічника в нашому підрозділі з питань імміграції та прикордонної безпеки", – зазначив високопоставлений чиновник міністерства національної безпеки США в інтерв'ю виданню. – Завдяки його успіхам, на нього тимчасово покладено додаткові керівні обов'язки в Центрі превентивних програм і партнерств. Це заслуга його трудової етики та успіхів у роботі".

Торік Фюґейт створив політичний акаунт в Instagram, де його профіль містить девіз: "Чоловіки робили великі справи. Я вірю, що вони все ще можуть". Він опублікував низку фотографій з передвиборчої кампанії і свого перебування у Вашингтоні та відео із республіканцями, у тому числі з опальним колишнім конгресменом Медісоном Коуторном, президентом Центру Кеннеді Ріком Гренеллом і лідером MAGA Райлі Ґейнсом. Є фото з губернатором Техасу Грегом Ебботтом і колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Старіший акаунт на ім'я Трея Ф'югейта на X свідчить про те, що він був фанатом LEGO і "Зоряних воєн". Він використовував акаунт, щоб закликати техаських політиків захистити бюджет на міжнародні відносини і допомагати бідним у світі.

Це було лише за два роки до того, як він запустив свою нову особистість MAGA з акаунтом thomas4texas в Instagram, заявивши: "Легенда свідчить, що Томас Фюгейт не розпалював вогонь, але він завжди горів, відколи існує світ".

Безліч селфі та портретів, якими рясніють його акаунти в соцмережах, свідчать про те, що криво вигнута брова, яку Фюґейт обрав для свого профілю в LinkedIn, була дуже свідомим вибором молодої людини, котра, схоже, вважає, що їй судилося досягти вершини.

Про призначення Фюґейта стривожено пише видання ProPublica. Новина про призначення викликала занепокоєння серед дослідників у сфері боротьби з тероризмом та некомерційних організацій, що фінансуються Центром. Деякі з них заявили, що звернулися до LinkedIn за інформацією про Фюґейта – невідому в їхній галузі особу – і були вражені, побачивши фотографію "студента коледжу" з прапорцем на лацкані, який позує з різко піднятими бровами.

Видання зауважує, що за останні сім тижнів у США сталося щонайменше п'ять гучних цілеспрямованих атак, включаючи вибух автомобіля в Каліфорнії та вбивство двох співробітників ізраїльського посольства у Вашингтоні. На тлі цього, за словами нинішніх і колишніх чиновників з національної безпеки, рішення адміністрації Трампа перенаправити ресурси з боротьби з тероризмом на імміграцію і залишити портфель з питань запобігання насильству недосвідченим призначенцям є безвідповідальним.

Більш того, нещодавно Центр простраждав від значних скорочень, які призвели до ліквідації ініціатив у сфері охорони здоров'я та запобігання насильству у федеральних агентствах. За словами колишніх співробітників, із 80 осіб зараз залишилося менше 20. Місія офісу змінилася за одну ніч, і тепер він більше не зосереджується на внутрішньому екстремізмі, особливо на ультраправих рухах. Категорія "тероризм", яка роками визначала роботу агентства, була раптово розширена і тепер включає наркокартелі, що, на думку співробітників, є частиною загального послання про те, що безпека кордонів є єдиною важливою місією. Тим часом адміністрація Трампа в основному залишила запобігання тероризму на розсуд штатів.

Адміністрація Трампа відкидає звинувачення у відмові від боротьби з тероризмом, посилаючись на партнерство з правоохоронними органами та оперативне розслідування нещодавніх терактів.

У колах співробітників Міністерства внутрішньої безпеки, отримувачів грантів і прихильників запобігання тероризму, з'явилися дві основні теорії, що пояснюють незвичайне сходження Фюґейта. Одна з них полягає в тому, що адміністрація Трампа нагородила працівника кампанії покоління Z титулом, який покращує резюме, але не має реальної влади, оскільки офіс фактично зруйновано. Інша полягає в тому, що Білий дім призначив Фюґейта для нагляду за відходом від традиційних методів боротьби з тероризмом і спрямування ресурсів на шерифів, прихильних до MAGA, та проєкти з охорони кордонів, перш ніж остаточно закрити операції. У цьому сценарії Фюґейта описували як наглядача і няньку.

Втім за будь-якого сценарію, головна проблема – послаблення демократичних інститутів, вважає колишній чиновник міністерства внутрішньої безпеки. Хоча, можливо, це і є мета?

Джерела: Daily Beast та ProPublica