Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США

Ще п'ять років тому новий керівник антитерористичного підрозділу виполював бур'яни, саркастично констатує американське видання Daily Beast. Недосвідчений 22-річний юнак, якому Дональд Трамп доручив боротися з екстремізмом у США, раніш працював сусідським садівником, а у серпні 2023 року – в продуктовому магазині.
Томас Фюґейт, який закінчив Техаський університет у Сан-Антоніо лише 12 місяців тому, наразі очолює Центр превентивних програм і партнерств Міністерства національної безпеки США.
Центр відіграє життєво важливу роль у підтримці загальнонаціональних зусиль у боротьбі з тероризмом і насильством на ґрунті ненависті. Але, згідно зі сторінкою молодої людини в LinkedIn, Фюґейт майже не має досвіду в цій сфері – у 2020 році він працював як самозайнятий "власник ландшафтного бізнесу".
Красномовний запис Фюґейта в LinkedIn про його недовговічний ландшафтний бізнес.
У його резюме мало що вказує на те, що Фюгейт володіє необхідними навичками для відсіювання терористів. До роботи садівником – під час навчання на факультеті політики і права – Ф'югейт працював у супермаркеті H-E-B в Остіні, штат Техас, як "член багатофункціональної команди". Згідно з його LinkedIn, він "виконував різні види діяльності в кожному відділі магазину, виконуючи ключові обов'язки, що сприяють роботі магазину".
Після закінчення коледжу, як зауважує Daily Beast, Фюґейт стрімко злетів у політичному світі, ставши членом передвиборчої команди Дональда Трампа на виборах 2024 року, як зазначено на його сторінці в LinkedIn. Затятий республіканець, він також стажувався у Heritage Foundation, аналітичному центрі, що стоїть за "Проєктом 2025", та у представників Техасу Террі Вілсона і Стіва Еллісона.
Підпис до цього посту в Інстаграмі Фюґейта свідчив: "Немає більше такої партії, як Республіканська, і ви можете процитувати мене. Ви дійсно ніколи не зустрінете більш унікальної, цікавої, захопленої та патріотичної групи людей в одному місці, ніж на Республіканському національному з'їзді".
Фюґейт був найнятий на посаду спеціального помічника в імміграційному офісі в Міністерстві внутрішніх справ у лютому. І вже потім він очолив антитерористичний центр після того, як його попередній директор звільнився.
"Том Фюґейт добре справляється зі своїми обов'язками на посаді конфіденційного помічника в нашому підрозділі з питань імміграції та прикордонної безпеки", – зазначив високопоставлений чиновник міністерства національної безпеки США в інтерв'ю виданню. – Завдяки його успіхам, на нього тимчасово покладено додаткові керівні обов'язки в Центрі превентивних програм і партнерств. Це заслуга його трудової етики та успіхів у роботі".
Торік Фюґейт створив політичний акаунт в Instagram, де його профіль містить девіз: "Чоловіки робили великі справи. Я вірю, що вони все ще можуть". Він опублікував низку фотографій з передвиборчої кампанії і свого перебування у Вашингтоні та відео із республіканцями, у тому числі з опальним колишнім конгресменом Медісоном Коуторном, президентом Центру Кеннеді Ріком Гренеллом і лідером MAGA Райлі Ґейнсом. Є фото з губернатором Техасу Грегом Ебботтом і колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Старіший акаунт на ім'я Трея Ф'югейта на X свідчить про те, що він був фанатом LEGO і "Зоряних воєн". Він використовував акаунт, щоб закликати техаських політиків захистити бюджет на міжнародні відносини і допомагати бідним у світі.
Це було лише за два роки до того, як він запустив свою нову особистість MAGA з акаунтом thomas4texas в Instagram, заявивши: "Легенда свідчить, що Томас Фюгейт не розпалював вогонь, але він завжди горів, відколи існує світ".
Безліч селфі та портретів, якими рясніють його акаунти в соцмережах, свідчать про те, що криво вигнута брова, яку Фюґейт обрав для свого профілю в LinkedIn, була дуже свідомим вибором молодої людини, котра, схоже, вважає, що їй судилося досягти вершини.
Про призначення Фюґейта стривожено пише видання ProPublica. Новина про призначення викликала занепокоєння серед дослідників у сфері боротьби з тероризмом та некомерційних організацій, що фінансуються Центром. Деякі з них заявили, що звернулися до LinkedIn за інформацією про Фюґейта – невідому в їхній галузі особу – і були вражені, побачивши фотографію "студента коледжу" з прапорцем на лацкані, який позує з різко піднятими бровами.
Видання зауважує, що за останні сім тижнів у США сталося щонайменше п'ять гучних цілеспрямованих атак, включаючи вибух автомобіля в Каліфорнії та вбивство двох співробітників ізраїльського посольства у Вашингтоні. На тлі цього, за словами нинішніх і колишніх чиновників з національної безпеки, рішення адміністрації Трампа перенаправити ресурси з боротьби з тероризмом на імміграцію і залишити портфель з питань запобігання насильству недосвідченим призначенцям є безвідповідальним.
Більш того, нещодавно Центр простраждав від значних скорочень, які призвели до ліквідації ініціатив у сфері охорони здоров'я та запобігання насильству у федеральних агентствах. За словами колишніх співробітників, із 80 осіб зараз залишилося менше 20. Місія офісу змінилася за одну ніч, і тепер він більше не зосереджується на внутрішньому екстремізмі, особливо на ультраправих рухах. Категорія "тероризм", яка роками визначала роботу агентства, була раптово розширена і тепер включає наркокартелі, що, на думку співробітників, є частиною загального послання про те, що безпека кордонів є єдиною важливою місією. Тим часом адміністрація Трампа в основному залишила запобігання тероризму на розсуд штатів.
Адміністрація Трампа відкидає звинувачення у відмові від боротьби з тероризмом, посилаючись на партнерство з правоохоронними органами та оперативне розслідування нещодавніх терактів.
У колах співробітників Міністерства внутрішньої безпеки, отримувачів грантів і прихильників запобігання тероризму, з'явилися дві основні теорії, що пояснюють незвичайне сходження Фюґейта. Одна з них полягає в тому, що адміністрація Трампа нагородила працівника кампанії покоління Z титулом, який покращує резюме, але не має реальної влади, оскільки офіс фактично зруйновано. Інша полягає в тому, що Білий дім призначив Фюґейта для нагляду за відходом від традиційних методів боротьби з тероризмом і спрямування ресурсів на шерифів, прихильних до MAGA, та проєкти з охорони кордонів, перш ніж остаточно закрити операції. У цьому сценарії Фюґейта описували як наглядача і няньку.
Втім за будь-якого сценарію, головна проблема – послаблення демократичних інститутів, вважає колишній чиновник міністерства внутрішньої безпеки. Хоча, можливо, це і є мета?
Джерела: Daily Beast та ProPublica