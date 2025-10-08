Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних

Трамп влаштовує повстання в одному з міст США, щоб обґрунтувати запровадження воєнного стану, а його радник у Білому домі зі шкіри лізе, аби виправдати репресії проти опонентів та просто незгодних з політикою Трампа і його адміністрації. Усе це нагадує початок 30-х років у Німеччині, коли Гітлер торував свій шлях до абсолютної влади і злочинів.

Дональд Трамп зробив серйозний крок до запровадження деяких із найекстремальніших надзвичайних повноважень, доступних чинному президентові, і заявив про "заколот", що нібито триває в Портленді, штат Орегон, пише американське видання The Daily Beast. Видання зазначає, що в інтерв'ю ведучому Newsmax Грегу Келлі Трамп сказав, що розгляне можливість застосування "Акту про придушення заколоту" як спосіб "обійти" судову ухвалу, яка блокує спроби адміністрації розгорнути підрозділи Національної гвардії в Портленді.

"Якщо подивитися на те, що відбувається в Портленді, це триває вже давно, і це заколот. Тобто це чистий заколот, – заявив він. – А губернатор встає і каже, що у них абсолютно все гаразд. А ви бачите, як ці місця горять".

Як зауважує The Daily Beast, згідно з повідомленням X-аккаунту Portland Fire & Rescue, єдиними пожежами, про які повідомлялося в Портленді у понеділок, був дим із котельні місцевої середньої школи, та охоплений полум'ям мобільний будинок. В обох випадках про постраждалих не повідомлялося.

Видання наголошує, що, за словами Трампа, у Портленді відбувається "повстання", але міська влада стверджує, що протести залишаються мирними. Що стосується насильницьких злочинів, то, за даними міської поліції, цього року кількість вбивств знизилася на 51% – на сьогодні зареєстровано 25 вбивств. У серпні, останньому місяці, за який є дані, було вбито лише двох людей.

Попри це Трамп заявив, що Портленд, Чикаго та інші міста, де відбуваються мирні протести проти федеральних рейдів з імміграції, "перебувають в облозі", незважаючи на об'єктивну відсутність заворушень.

Як припускає видання, Трамп готує ґрунт, аби обійти суди й задіяти "Акт про придушення заколоту", що дозволяє президенту застосувати війська для придушення збройного повстання чи іншого заколоту проти США. Без цього федеральні війська, розгорнуті у містах Сполучених Штатів, можуть захищати лише федеральну власність і персонал, їм заборонено виконувати функції органів правопорядку.

За даними The Daily Beast, кількість протестувальників біля федерального імміграційного центру в Портленді зросла після того, як Трамп віддав наказ про розгортання Національної гвардії. Видання нагадує, що востаннє Закон про повстання був застосований у 1992 році для придушення заворушень, що спалахнули в Лос-Анджелесі після виправдання трьох білих поліцейських, які жорстоко побили неозброєного чорношкірого чоловіка Родні Кінга. Проте тоді обставини були зовсім іншими. У заворушеннях загинули десятки людей, і мер Лос-Анджелеса та губернатор Каліфорнії попросили тодішнього президента Джорджа Буша залучити Національну гвардію.

Під час інтерв'ю Newsmax Трамп розкритикував лідерів Демократичної партії за те, що вони не вітають військових у таких містах, як Чикаго, де, за його словами, злочинність вийшла з-під контролю, і стверджував, що солдати "навели лад" у Вашингтоні, перетворивши його з "дуже небезпечного міста на одне з найбезпечніших у країні".

Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер відповів: "Адміністрація Трампа діє за сценарієм: викликати хаос, створити страх і плутанину, зробити так, щоб мирні протестувальники виглядали як натовп, стріляючи в них газовими кулями і сльозогінним газом. Чому? Щоб створити привід для застосування Закону про повстання, аби він міг відправити війська до нашого міста".

У випадку Портленда, за даними Associated Press, протягом вересня щовечора біля федерального імміграційного центру збиралося близько 20 мирних протестувальників, і було затримано лише декілька осіб.

Тим не менш, наприкінці вересня Трамп оголосив у Truth Social: "На прохання міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю міністру війни Піту Геґсету надати всі необхідні війська для захисту зруйнованого війною Портленда та будь-яких наших установ ICE, що перебувають в облозі з боку антифашистів та інших внутрішніх терористів".

Коли минулими вихідними президент віддав накази Національній гвардії, натовп зріс приблизно до 400 людей. Федеральні агенти стріляли в натовп газовими гранатами, але, знову ж таки, ситуація переважно залишалася під контролем.

У ніч, коли Трамп попередив про "заколот", біля федеральної імміграційної будівлі зібралися лише 100 протестувальників і контрпротестувальників, повідомила The New York Times. Після взаємних глузувань натовп розійшовся по домівках без інцидентів.

У двох послідовних рішеннях, винесених на вихідних, суддя Карін Іммергут, яку сам Трамп призначив у 2019 році, встановила, що адміністрація використовувала неправдиві заяви про насильство проти імміграційних службовців, щоб "виправдати" розгортання сотень бійців Національної гвардії з Техасу та Каліфорнії в Орегоні. "Це держава конституційного права, а не воєнного стану", – написала вона в постанові, яка тимчасово блокує розгортання військ.

Після ухвали речник Білого дому повідомив The Daily Beast, що Трамп "скористався своїми законними повноваженнями для захисту федеральних об'єктів і персоналу в Портленді після насильницьких заворушень і нападів на правоохоронців". "Ми очікуємо, що вища інстанція виправдає нас", – сказала речниця Абігейл Джексон.

Під час інтерв'ю NBC 28 вересня Трамп розповів, що його команда повідомляла йому, ніби протестувальники "буквально атакують, і всюди палають пожежі". Спеціальний випуск Fox News на початку вересня також видавав за теперішні події кадри насильства в Портленді з 2020 року.

Тоді як Трамп шукає привід для запровадження воєнного стану, його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних з політикою президента. Радник Білого дому Стівен Міллер прирівнює опозицію до політики Трампа до тероризму і наполягає на використанні державної влади для її придушення, додає до ситуації з придушеннями нібито протестів The Atlantic.

Видання звертає увагу, що радник Трампа Стівен Міллер після несприятливого судового рішення Карін Іммергут написав у Х: "У цій країні існує великий і зростаючий рух ліворадикального тероризму. Він добре організований і фінансується. І його прикривають крайні ліві демократичні судді, прокурори та генеральні прокурори. Єдиний засіб – застосувати легітимну державну владу, щоб демонтувати тероризм і терористичні мережі".

Видання наголошує, що найбільш послідовною темою в кар'єрі Трампа є те, що будь-яке слово чи вчинок, що, на його думку, суперечать його політичним інтересам, є нелегітимними. Будь-яка несприятлива новина є наклепом, будь-які вибори, які він програє, є сфальсифікованими, будь-які неприємні факти є обманом, в майже всіх, хто протистоїть йому, слід ув'язнити.

Водночас, зауважує The Atlantic, кар'єра Міллера на ранніх етапах визначалася фанатичною ненавистю до імміграції. Згодом, коли Міллер став головним архітектором програми другого терміну Трампа, його світогляд і світогляд Трампа злилися воєдино.

"Демократична партія – це не політична партія, – сказав він у серпні. – Це внутрішня екстремістська організація". За кілька тижнів потому Трамп скористався замахом на Чарлі Кірка, аби зобразити власних політичних опонентів співучасниками вбивства. "Протягом багатьох років радикальні ліві порівнювали чудових американців на кшталт Чарлі з нацистами та найгіршими у світі масовими вбивцями й злочинцями, – сказав він у промові, написаній Міллером. – Така риторика безпосередньо відповідальна за тероризм, який ми бачимо сьогодні у нашій країні, і вона має припинитися негайно".

Як наголошує The Atlantic, смерть Кірка стала безпосереднім приводом для використання державної влади з метою придушення політичної опозиції. Коли шок від цього вбивства вщух, Міллер перейшов до більш стійкого приводу: політичної та правової реакції на широке застосування Трампом заходів імміграційного та митного контролю.

Виконавча влада, безумовно, має право і навіть обов'язок забезпечувати дотримання імміграційного законодавства. Проте Трамп перейшов межі цього забезпечення численними способами: затримуючи людей без належного судового розгляду, привласнюючи повноваження правоохоронних органів штатів і місцевої влади, залучаючи замаскованих агентів, які не завжди ідентифікують свою установу і часто нападають на журналістів та випадкових перехожих.

Кілька тижнів тому Міллер стверджував, що психічно нестабільний стрілець, який поцілив у Чарлі Кірка, змусив уряд вжити жорстких заходів проти лівих. Тепер він каже, що жменька активістів, які протестують проти ICE, змушує уряд також вжити жорстких заходів проти лівих. Насильство не є причиною бажання Трампа і Міллера використовувати державну владу для придушення опозиції. Це лише привід, якого вони явно прагнуть.

Джерела: The Daily Beast та The Atlantic