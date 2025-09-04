Кремль у захваті від того, що значну кількість чинних і колишніх офіцерів розвідки позбавили допуску до секретної інформації, називаючи це великою перемогою путіна. Про це пише дослідниця російської телепропаганди Джулія Девіс, розповідаючи як вихваляння Тулсі Ґаббард російськими пропагандонами викликало роздратування як в Білому домі, так і в офісі директорки Національної розвідки. Своєю чергою Ґаббард обурилася, що Джулія Девіс оприлюднила в американському ЗМІ риторику ТБ-рупорів Кремля.

Кремлівські пропагандони стверджують, що директорка Національної розвідки США Тулсі Ґаббард раптово позбавила 37 чинних та колишніх співробітників ЦРУ допуску до секретної інформації як прямий результат приватної зустрічі путіна з президентом Дональдом Трампом на Алясці минулого місяця.

Одне з провідних пропутінських телешоу відсвяткувало вплив саміту після того, як таємний співробітник ЦРУ та кілька високопоставлених експертів з росії втратили доступ до розвідданих США. "У дні після зустрічі в Анкориджі десятки людей втратили посади та допуски до секретної інформації", – похвалився один з телекоментаторів.

Минулого вівторка Трамп похвалив Ґаббард за її дії, заявивши: "Ти знайшла кілька цікавих речей, Тулсі. Вона з кожним днем стає дедалі більшою зіркою".

Ентузіазм Трампа був широко підтриманий в росії, де раніше Ґаббард зображували як проросійський актив у таборі ворога. Представляючи членів нової адміністрації Трампа в листопаді минулого року, ведучий державного телебачення Євген Попов зазначив: "Жоден із них не є другом росії, за винятком Тулсі Ґаббард."

У 2022 році ведучий державного телебачення Володимир Соловйов назвав Ґаббард "нашою подружкою" і ствердно відповів на запитання іншого учасника студії про те, чи є вона "якоюсь агенткою путіна". У січні Соловйов назвав Каша Пателя і Тулсі Ґаббард "нашим хлопцем і дівчиною". Торік у грудні очільниця RT Маргарита Симоньян зауважила: "Вона [Ґаббард] справді постійно до нас приходила, це правда."

Її останні кроки нікого в Москві не здивували. Навпаки, їх сприйняли як ще одну позначку у списку бажань путіна, як і прогнозували численні аналітики, експерти та коментатори. Виступаючи в понеділок в ефірі державного ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим", біограф Трампа Кирило Бенедіктов – лауреат численних літературних премій і постійний гість державного телебачення – заявив, що дії Ґаббард стали прямим результатом недавньої зустрічі путіна з Трампом на Алясці.

Він сказав: "Ми не знаємо, що сталося в Анкориджі між путіним і Трампом. Ми не знаємо, про що вони говорили, і навряд чи дізнаємося про це протягом найближчих років, але дещо нам відомо. Зустріч відбулася 15 серпня, а через чотири дні, 19 серпня, директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард підписала меморандум. Дивно, але вона оприлюднила його в X, колишньому Twitter. Йшлося про звільнення 37 співробітників розвідувальних агентств, включно з ЦРУ, та позбавлення їх допусків до секретної інформації".

Бенедиктов був особливо у захваті від історії з досвідченою аналітикинею, яку Ґаббард публічно ідентифікувала та позбавила допуску до секретної інформації, фактично завершивши кар’єру фахівчині розвідки, що, за повідомленнями, була залучена до таємної операції й виконала основну підготовчу роботу до саміту Трампа з путіним. Йому також сподобалося звільнення трьох аналітиків з питань росії, кожен з яких мав щонайменше 15 років досвіду, з їхніх посад у Держдепартаменті.

Бенедиктов радісно зазначив: "У дні після зустрічі в Анкориджі десятки людей втратили посади та допуски до секретної інформації, зокрема ті, хто працював у розвідувальних агентствах, Держдепартаменті та Раді національної безпеки. Більшість з них брали участь у підготовці розвідувальних оцінок, пов'язаних із добре задокументованою спробою росії вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року".

Він додав: "Після цього Трамп став у позицію нейтрального арбітра, перестав звинувачувати росію в ударах по Україні й сказав, що винні всі, включно із Зеленським".

Бенедиктов зробив висновок: "Що сталося в Анкориджі? Трамп зрозумів, що йому брехали протягом попередніх місяців. Це не перший випадок, коли він повірив нашому президенту, а не власній розвідці. Вперше це сталося у 2018 році, в Гельсінкі... Зараз це, мабуть, сталося вдруге. Вочевидь, в Анкориджі путін продемонстрував Трампу неспростовні дані, які неможливо було оскаржити, і які повністю розходилися з інформацією, яку надавала Трампові його розвідка".

Торік у грудні очільниця RT Маргарита Симоньян заявила, що путін зміг би найефективніше впливати на Трампа, якби вони зустрілися особисто.

Речниця Тулсі Ґаббард заявила, що в заявах, озвучених на російському держТБ, немає жодної правди. "Ні, ця російська пропаганда не відповідає дійсності. І той факт, що я маю це розжовувати, неймовірно соромить вас", – заявила вона.

Водночас колишні помічники Ґаббард раніше стверджували, що вона регулярно читала і поширювала матеріали російського державного ЗМІ RT.

"Тільки божевільна газета The Daily Beast може друкувати російську пропаганду і подавати її як "реальні" новини", – заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Після саміту в Анкориджі російське державне телебачення, яке жорстко контролюється кремлівським апаратом, раптом перестало висміювати Трампа. Ведучі та експерти почали вихваляти американського президента як мудру, досвідчену, освічену людину. Нагороджений орденами Володимир Соловйов нещиро заперечив, що коли-небудь висміював Трампа.

Соловйов похвалився, що його прогнози збуваються. Він зауважив: "Ми з Кирилом завжди вірили в товариша Трампа". Згодом додав: "Трамп продемонстрував феноменальну гнучкість і сприйнятливість до нової інформації. Після зустрічі в Анкориджі не було ультиматумів і вимог зробити те чи інше до 1 вересня, інакше він запровадить жахливі санкції. Не було заяв про негайне припинення вогню. Раптом потреба в перемир’ї зникла". Соловйов зробив висновок: "Щось відбувається на зовсім іншому рівні, в абсолютно іншій парадигмі."

Під час брифінгу у вівторок у Білому домі Трамп трохи більше розповів про свої розмови з путіним. "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, за кілька днів ви про це дізнаєтесь", – сказав він.

Джерело: The Daily Beast