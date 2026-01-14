Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс

Протверезіння кремлівських пропагандонів у новому році продовжується. Про це пише засновниця проєкту Russian Media Monitor Джулія Девіс у колонці для американського видання The Daily Beast. Девіс, зокрема, наголошує, що навіть пропагандони почали говорити про складну ситуацію в економіці та про те, що росії доведеться якось жити, не покладаючись на доходи від нафти.

Новий рік для москви почався нелегко, і навіть найзавзятіші пропагандисти намагалися позитивно подати неприємні сюрпризи, які приніс кремлю цей святковий сезон.

Поки більшість із них була у відпустці до 11 січня, США провели несподівану операцію у Венесуелі і драматично захопили нафтовий танкер, що плавав під російським прапором – обидві події додали солі на рану, оскільки ставки кремля на мирні переговори в Україні, здається, не виправдовуються, а президент США Дональд Трамп минулого тижня дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції.

Ведучий програми "Лабіринт Карнаухова" Сєргєй Карнаухов на каналі "Соловйов Live" поскаржився, що ці події продемонстрували слабкість росії та зіпсували святковий сезон для багатьох російських громадян. Особливо його обурило те, що раніше він хвалився, як ефективно росія захищатиме Ніколаса Мадуро, який, мовляв, мудро довірився кремлю.

Після того як венесуельського лідера вивезли до США, збентежені російські пропагандисти звинуватили його в тому, що він сам сприяв своєму захопленню. Його порівняли з Башаром Асадом у Сирії, стверджуючи, що якби росіяни отримали більше повноважень у Венесуелі та Сирії, все склалося б інакше.

Проте низка принижень на міжнародній арені блідне порівняно із внутрішніми проблемами, серед яких центральне місце займає економічна криза в росії. У неділю відомий державний телепропагандист Владімір Соловйов раптово відмовився від своїх частих похвал на адресу Трампа. Натомість ведучий програми "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим" похмуро дійшов висновку, що війна росії проти України триватиме ще довго, і москва має бути готовою виживати, не покладаючись переважно на доходи від нафти.

Днем раніше він виступив із подібною промовою на своєму каналі "Соловйов Live". Пропагандист заявив, що США послабили економіки Ірану та Венесуели за допомогою жорстких санкцій, і попередив, що росія може зіткнутися з такою ж долею. "Наше найбільше завдання і найважливіший виклик – не допустити, щоб Іран і Венесуела повторилися тут. Все залежить від економіки. Вона забезпечує перемогу у війні. Вона не гарантує її, але без неї виграти неможливо", – сказав він глядачам.

"Якщо ми продовжимо перебувати в умовах реальної стагнації, незалежно від того, що каже [голова Центрального банку] пані [Ельвіра] Набіулліна, – у нас будуть колосальні проблеми", – додав Соловйов. Він переконував: "Якщо ми продовжимо зосереджуватися виключно на боротьбі з інфляцією, вони зроблять з нами те саме, що роблять із Венесуелою та Іраном".

Соловйов уголос розмірковував: "Чому ми допускаємо повний хаос у нашій економіці? Чому ми відмовляємося зосередитися на розв'язанні наших основних проблем?". Замість того щоб покладатися на доходи від нафти, сказав він, росія незабаром буде змушена побудувати "інший тип економіки". У тому ж дусі пропагандист підхопив риторику Трампа про Гренландію та Венесуелу, закликаючи росію розпочати більше "спеціальних військових операцій" проти сусідніх країн, щоб забезпечити свою сферу впливу. Він не пояснив, як кремль міг би витримати ще одну таку трясовину, не кажучи вже про численні вторгнення, з огляду на хиткість економіки країни та зростаючу кількість жертв.

На регіональному рівні навіть найбільші прихильники режиму путіна відкрито говорять про економічні проблеми, які спіткали країну через так звану "спеціальну військову операцію". 30 грудня 2025 року депутат Державної думи Андрєй Гурульов відповідав на запитання своїх виборців у своєму Telegram-каналі. Він визнав, що існує величезний дефіцит бюджету, і сказав, що ситуація не покращиться, доки не закінчиться війна росії.

З'явившись у недільному вечірньому ефірі програми Владіміра Соловйова напередодні Нового року, член Ради Федерації Алєксєй Кондратьєв також закликав росію зосередитися на своїй економіці та підпорядкувати Центральний банк уряду, заявивши, що економіка країни залишається переважно такою ж, як і в 1992 році.

"Наші вантажні перевезення повинні бути на рівні Китаю, але ми ще не розвинули території, успадковані від наших предків триста років тому, – скаржився він. – Ми ще не побудували доріг на всій північній території Уралу, більшій частині Сибіру та Далекого Сходу, там є тільки залізниця. Ці питання потрібно вирішувати, але для цього потрібні гроші".

Незважаючи на всі ці економічні проблеми, Соловйов сказав, що росія радше продовжить воювати в Україні, ніж погодиться на мирний план Трампа.

"Головний аргумент Трампа і його команди полягає в тому, що російська економіка перебуває у дуже поганому стані, і тому росіяни підуть на поступки, – зазначив Соловйов. – Вони не розуміють, що ми цього не зробимо".

Джерело: The Daily Beast