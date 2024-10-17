Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Шведського інституту міжнародних відносин д-р Андреас Умланд у американському консервативному виданні The National Interest розмірковує над можливими варіантами справедливого врегулювання війни росії та України за принципом "територія в обмін на територію". Він чітко протиставляє такий варіант попереднім нігілістичним пропозиціям росії врегулювання "мир в обмін на суверенітет" чи "мир в обмін на території". При цьому автор пояснює можливий інтерес Китаю та інших країн Глобального Півдня у продовженні війни чи досягненню миру шляхом переговорів. Так, одним із можливих варіантів підтримки війни росії проти України Китаєм, він розглядає його інтерес послаблення росії в довгостроковій перспективі і її розпаду, що дозволило б Китаю набути території на Півночі, зокрема ті, які були втрачені на користь росії в ХІХ столітті. Недарма ж Китай вважає себе Арктичною державою?

Заклики Пекіна та інших незахідних столиць до припинення вогню і переговорів між Москвою і Києвом набули нового значення після окупації Україною західних російських земель. Китайський або інший незахідний поштовх до російсько-українського порозуміння може призвести до змістовних мирних переговорів.

Несподівано успішне і глибоке вторгнення України на територію росії 6 серпня 2024 року змінило розмову про російсько-українську війну. Найважливіший міжнародний вплив, який зрештою може мати українська несподівана акція, – це офіційно нейтральні незахідні країни, такі як Китай, Індія чи Бразилія. Захід підтримував і підтримуватиме Україну, незалежно від Курської операції та її результатів. На противагу цьому, тривала українська окупація законної російської державної території вносить новий вимір у незахідні підходи до війни.

Якщо Москва не відверне український наступ найближчим часом і повністю, це змінить позицію Києва і важелі впливу на гіпотетичні переговори, які багато третіх гравців офіційно просувають з початку війни у 2014 році. Досі у спілкуванні з іноземними партнерами Києву доводилося покладатися виключно на моральні та правові аргументи, що посилаються на світовий порядок, заснований на правилах. Тепер же, навпаки, теоретично можлива менш нормативна, більш трансакційна і більш проста угода "територія в обмін на територію" між росією і Україною, яка має більш прямолінійний характер.

Українсько-російські переговори напередодні Курської наступальної операції. росія вимагає анексії в обмін на "мир"

Військово-політична реальність перед Курськом означала, що будь-яке припинення вогню або переговори, швидше за все, виявилися б вкрай невигідними для Києва – чи то на двосторонньому, чи то на багатосторонньому рівнях. Мінські угоди 2014 року і 2015 року, підписані Києвом під дулом пістолета, а також наступні переговори відбувалися здебільшого під неофіційним гаслом "мир в обмін на суверенітет". Мінські домовленості, безумовно, передбачали, що Київ дійсно міг би забезпечити врегулювання для материкової України і врешті-решт повернути свій контроль над де-факто окупованими росією частинами басейну річки Донець (Донбас). Однак, згідно з Мінськими угодами, це було б можливим лише в тому випадку, якби Київ дозволив місцевим маріонеткам Москви на Сході України стати легітимними гравцями в українській політиці.

Неоколоніальна схема Кремля, передбачена Мінськими угодами, щодо домінування в Україні в черговий раз означала псевдовибори на Донбасі. Київ мав би провести місцеві та регіональні опитування на східноукраїнських територіях, що перебувають під ефективним контролем Москви. Очевидно, що Кремль маніпулював би цими змаганнями так само, як і російськими виборами всередині країни. Суверенітет України був би обмежений російськими маріонетками, встановленими як гравці з правом вето в Києві та на Донбасі. Тим часом, анексований Кримський півострів був повністю виключений з мінських переговорів.

Стамбульські переговори 2022 року проходили під неофіційним гаслом "мир в обмін на безпеку". Це означало, що Москва готова припинити так звану "спеціальну військову операцію", яка розпочалася 24 лютого 2022 року, лише за умови, що Київ обмежить свою оборону та міжнародну співпрацю. Очевидним наміром Кремля було фундаментально послабити українську державу та ізолювати її від іноземних партнерів. Проєкт Стамбульської угоди передбачав гарантії безпеки для України, але з російським вето. У результаті Україна стала б або новою повоєнною Фінляндією, або державою-сателітом на кшталт "народних республік" радянського блоку, або другою Білоруссю, а головне – легкою здобиччю для чергового російського вторгнення. Провал стамбульських переговорів призвів до незаконної анексії росією ще чотирьох південно-східних областей України у вересні 2022 року.

На наступному етапі росія перейшла до ще більш юридично нігілістичної стратегії "мир в обмін на територію" щодо України. Згідно з нещодавно поширеною пропозицією Кремля щодо врегулювання, Україна мала б не лише обмежити свій суверенітет, але й погодитися на анексію росією окупованих українських територій. Більше того, Кремль вимагав від Києва передати неокуповані частини чотирьох проголошених росією своїми українських областей – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Кремль офіційно і неофіційно попередив, що альтернативою цій пропозиції є продовження геноцидної війни до повного знищення України із застосуванням або без застосування зброї масового знищення.

Наближення Мінська-III. Рептілію важко задовольнити

Протягом десяти років Кремль безперервно просував ці наративи у ЗМІ та міжнародних організаціях. Як наслідок, вони були неявно або навіть відкрито прийняті третіми сторонами. Прихильники російського правового та нормативного нігілізму щодо України варіюються від західних пацифістських груп і самопроголошених "реалістів" до міжнародних радикальних правих, а також різних представників так званого Глобального Півдня.

З кожним роком окупації росією українських земель ідея певної відмови України від території та/або суверенітету в інтересах миру стає все більш популярною у світі. Безумовно, попередні поступки, зроблені Молдовою, Грузією та Україною в минулому, не призвели до відновлення контролю над їхніми державними територіями, як це було узгоджено з росією. Також ці минулі угоди між Москвою та її колишніми колоніями не привели до миру в Європі. Тим не менш, багато, якщо не більшість, західних і незахідних політичних та інтелектуальних еліт розглядали українські "компроміси" як шлях до припинення війни і досягнення тривалого врегулювання.

Перед Курською наступальною операцією на горизонті замаячила угода Мінськ-ІІІ з новими обмеженнями територіальної цілісності та політичної незалежності України. Це відбувалося на тлі триваючого міжнародного ігнорування ірредентистських та імперських амбіцій росії. Багато спостерігачів вважають, що вкидання ще одного шматка землі до пащі російського крокодила нарешті задовольнить ненаситний апетит рептилії.

Курська операція. Переформатування сприйняття війни

Починаючи з 6 серпня, Київ намагається змінити цю розмову, створюючи абсолютно нові факти на місцях. Курською операцією Україна відмовилася від сумнівних аргументів "суверенітет/безпека/територія в обмін на мир". Згідно з цією ідеєю, Україна готова повернути свої нині захоплені законні російські землі в обмін на припинення російської окупації.

Це ставить путіна у складну ситуацію. З одного боку, подальша втрата контролю над російською територією є і буде величезною ганьбою для Кремля. З іншого боку, анексовані східні та південні українські землі, згідно з російською Конституцією, є офіційною територією російської федерації.

Для більшості російської еліти та населення відновлення російського контролю важливіше, ніж постійна окупація незаконно придбаних земель, які решта світу все одно вважає українськими. Інтеграція анексованих територій в російську державу та економіку коштує дорого і залишатиметься такою в майбутньому. Незаконні анексії українських регіонів і надалі гальмуватимуть розвиток росії та зберігатимуть західні санкції.

"Друзі заради миру". Незахідний чинник

Нова українська стратегія від 6 серпня може стати додатковим каналом впливу не лише для "голубів" у російському керівництві, але й для російських партнерів на міжнародній арені, насамперед, Китаю. Помірковані тепер можуть стверджувати, що українські анексії мають бути скасовані в обмін на відновлення територіальної цілісності росії. Ідея такої угоди "територія в обмін на територію" ставатиме популярнішою з кожним наступним тижнем утримання Україною захоплених територій у росії. Принаймні, тиск на путіна буде зростати, щоб він нарешті повернув втрачені землі під контроль Москви – чи то військовим, чи то дипломатичним шляхом.

Якщо росія не зможе зупинити українське вторгнення за допомогою звичайних озброєнь, вона, безумовно, може спробувати зробити це, розгорнувши ядерну зброю або іншу зброю масового знищення. Така жахлива ескалація, однак, відгукнеться в усьому міжнародному співтоваристві і докорінно змінить характер війни. Кінцевий результат "спеціальної військової операції" 2022 року стане абсолютно непередбачуваним не лише для Києва, але й для Москви. Навіть російські партнери, такі як Китай та Індія, можуть змінити свою позицію по відношенню до непередбачуваної Москви, що може стати катастрофою для російської економіки.

Для путінського режиму будь-який сценарій – продовження приниження в Курську або небезпечна ядерна ескалація – є ризикованим шляхом. Обидва варіанти можуть також розглядатися як небажані в Пекіні та інших незахідних столицях. На цьому тлі угода "територія в обмін на територію", яку наразі відкидає Москва, може набути особливого значення. Якщо захоплення Україною російських територій продовжиться, дипломатичне врегулювання може стати все більш бажаним не лише для частини російської еліти, але й для іноземних урядів.

Протягом останніх двох з половиною років низка офіційно нейтральних країн світу виступає за негайне та безумовне припинення бойових дій і переговори між Москвою та Києвом. Наприклад, у мирному плані Китаю з дванадцяти пунктів від лютого 2023 року згадується про припинення вогню і "початок мирних переговорів". Спільний бразильсько-китайський мирний план з шести пунктів від травня 2024 року передбачає, серед іншого, що "всі сторони повинні створити умови для відновлення прямого діалогу і сприяти деескалації ситуації до досягнення всеосяжного припинення вогню. Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції у відповідний час, визнаний як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Наприкінці вересня 2024 року на останній сесії Генеральної Асамблеї ООН під керівництвом Китаю була створена так звана група "Друзі заради миру" щодо російсько-української війни. Міністерство закордонних справ Китаю заявило у зв'язку з цим, що "Китай сподівається, що залучені сторони розглянуть можливість відновлення мирних переговорів у відповідний час, підуть назустріч один одному в діалозі, шукатимуть точки дотику, відкладаючи розбіжності в переговорах, чесно обговорюватимуть усі мирні плани та сприятимуть створенню нової архітектури безпеки". Головне питання полягає в тому, чи стануть члени групи "Друзі миру" або інші нейтральні незахідні країни – своїми справами, а не тільки словами – прихильниками тривалого російсько-українського справедливого миру, а не несправедливої перемоги росії над Україною.

Конфлікти інтересів. Москві не потрібно взаємоприйнятне врегулювання

Донедавна різні незахідні мирні плани та подібні пропозиції передбачали більш-менш далекосяжне задоволення територіальних і політичних апетитів росії. Однак з початку серпня 2024 року Україна, захопивши російську державну територію, створила основу для трансакційної угоди замість несправедливого миру між двома державами, який до цього часу пропонувався. Питання на мільйон доларів полягає в тому, чи відреагують на цю нову ситуацію офіційно налаштовані на перемир'я, переговори і мир незахідні країни, насамперед Китай, і як вони будуть діяти в цій новій ситуації.

Безумовно, путін та інші представники російського режиму чітко дали зрозуміти, що вторгнення України на територію росії зробило переговори неможливими. Така зміна десятирічної публічної позиції Кремля щодо російсько-українських мирних переговорів не викликає особливого здивування. У нинішній ситуації припинення вогню не означає фактичної капітуляції України під виглядом дипломатичного врегулювання. Зараз переговори між росією та Україною мали б реальний сенс, оскільки обидві країни мають території, які вони можуть здобути або втратити. Таким чином, мирні переговори, однак, також втратили свою функцію для Кремля. Єдиний спосіб завершити війну, який бачить Москва, – це військова або дипломатична перемога над Києвом, а не взаємоприйнятне врегулювання.

Проте росія економічно і технологічно залежить від іноземної підтримки, насамперед від Китаю. Деякі з ключових політичних та економічних союзників росії, такі як Північна Корея, Іран та Сирія, однозначно зацікавлені у повній перемозі Москви. Вони підтримуватимуть російську агресію настільки, наскільки зможуть. Інші дружні до росії країни, такі як Китай, Індія чи Бразилія, навпаки, можуть мати суперечливі внутрішні та зовнішні інтереси у своїх урядах, парламентах, економіках та суспільствах. Деякі внутрішні фракції можуть виступати за продовження війни і перемогу росії. На противагу цьому, інші можуть віддати перевагу миру зараз, аніж менш сприятливому миру пізніше.

Пекін вже отримав вигоду від російсько-української війни як в економічному, так і в геополітичному плані. Війна створила багато нових бізнес-можливостей для Китаю та інших країн світу, які не беруть участі в режимі західних санкцій проти росії. Пекін придбав у Москві цінного молодшого партнера в геополітичному протистоянні з Вашингтоном.

З лютого 2022 року російсько-українська війна відволікає увагу США і всього Заходу від Індо-Тихоокеанського регіону, а також відволікає все більше західних фінансових, військових та інших ресурсів на Східну Європу. З іншого боку, продовження війни з кожним наступним місяцем створює все більше ризиків і наслідків не лише для Заходу. Деякі трансконтинентальні наслідки російської військової агресії не відповідають економічним і політичним інтересам Китаю.

Ядерні сценарії. Розпад росії вигідний Пекіну

Наприклад, наприкінці вересня 2024 року путін оголосив про плани послабити ядерну доктрину росії. Заява путіна може бути лише продовженням ядерного блефу Кремля, який розпочався з анексії Криму в березні 2014 року. Тим не менш, все більш агресивна війна росії і постійні загрози ядерної ескалації підривають як нормативні, так і психологічні основи світового режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

З продовженням війни зростає ймовірність ескалації, яка може мати серйозні наслідки не лише для Східної Європи, але й для всього світу. Ядерний історик з Гарвардського університету Мар'яна Буджерін нещодавно зазначила, що росія, яка перемагає в Україні, насправді може з більшою ймовірністю застосувати ядерну зброю для завершення своєї перемоги, ніж росія, яка програє. Така поведінка буде наслідувати модель першого і єдиного розгортання ядерної зброї Сполученими Штатами в Хіросімі і Нагасакі. У найгіршому випадку, постійне публічне залякування Кремлем західних країн, які підтримують Україну, Третьою світовою війною може, навіть якщо це не було заплановано, стати пророцтвом, що самоздійснюється. Цікаво, чи зацікавлені в такому розвитку подій Китай, Бразилія чи Індія.

Вимальовується і зовсім інший сценарій нестабільності: війна може закінчитися нищівною військовою поразкою росії в Україні. Це, в свою чергу, може призвести не лише до зміни режиму в Москві, але й до часткового або навіть повного розпаду російської федерації на кілька менших держав. Останню перспективу пропонує професор Центральноєвропейського університету у Відні Александр Еткінд. Еткінд порівнює дії пізньої Австро-Угорщини з поведінкою росії 100 років потому. У 1914 році дуалістична монархія Габсбургів парадоксальним чином розпочала світову війну, яка призвела до розпаду імперії через чотири роки. У 2014 році російська федерація розпочала російсько-українську війну, яка може зрештою розколоти пострадянську імперію Москви.

Деякі спостерігачі підозрюють, що цей сценарій може бути однією з причин, чому Пекін цинічно підживлює російсько-українську війну, посилюючи економічну співпрацю з Москвою. За цією логікою, чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність розпаду російської федерації, а разом з тим і потенційних територіальних придбань Китаю. Йдеться, зокрема, про землі "Зовнішньої Маньчжурії", які російська імперія отримала від династії Цин у ХІХ столітті за "нерівноправними договорами". У вересні 2024 року президент Тайваню Вільям Лай запропонував, щоб Народна Республіка, якщо вона серйозно ставиться до свого іредентизму, також турбувалася про історично китайські північно-східні території, які були втрачені через росію протягом так званого "сторіччя приниження".

Якщо Пекін справді таємно сприяє корозії російської держави через продовження російсько-української війни, це буде глибоко цинічною стратегією з невизначеними вигодами. Це не лише створило б зону нестабільності на північ від Китаю, але й створило б кілька ядерних держав на його північному кордоні. Етнічні росіяни так чи інакше заселять пострадянські держави, уряди і території і, безумовно, будуть обурюватися китайським вторгненням.

Чи допоможе Україні Глобальний Південь? Ризики накопичуються не лише для Заходу

Незалежно від того, виграє чи програє росія війну проти України, міжнародні наслідки будь-якого сценарію будуть значними. Повна перемога росії розхитає систему ООН, а також режим ядерного нерозповсюдження. Це може навіть призвести, як писала Мар'яна Буджерин, до вибуху однієї або декількох ядерних боєголовок.

Якщо росія принизливо програє в Україні, політична нестабільність в Москві матиме ширші наслідки. Так чи інакше, вона перекинеться на сферу міжнародної безпеки. російсько-українська війна створила багато політичних та економічних можливостей для Китаю та Глобального Півдня. Однак її негативні наслідки та глобальні ризики накопичуються не лише для України та Заходу, але й за їх межами.

Найближчі тижні й місяці покажуть силу пацифістських чи войовничих, схильних до ризику чи не схильних до нього нахилів у різних незахідних країнах. Чи захочуть і чи зможуть Пекін та інші потужні незахідні столиці скористатися можливістю переконати Москву припинити вогонь уздовж усієї лінії фронту і всередині росії? Чи зацікавлені такі країни, як Китай, Індія і Бразилія, в мирі настільки, щоб використати свій міжнародний вплив для того, щоб змусити росію до серйозних переговорів?

Чи визнають великі незахідні країни спільну із Заходом зацікавленість у справедливому мирі між Україною та росією і чи відкинуть завуальовану капітуляцію України? Чи захочуть і чи зможуть Пекін та інші незахідні країни змусити Кремль вийти з війни? Вторгнення України в Курську область з початку серпня 2024 року може стати останнім шансом запобігти подальшій ескалації та розширенню конфлікту за межі російсько-українського фронту.

Джерело: The National Interest