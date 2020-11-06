100 днів уряду: Шмигаль проведе пресконференцію 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер проведе пресконференцію до 100 днів уряду, захід транслюватимуть онлайн.

Фото: КМУ

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