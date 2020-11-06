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100 днів уряду: Шмигаль проведе пресконференцію

4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер проведе пресконференцію до 100 днів уряду, захід транслюватимуть онлайн.
100 днів уряду: Шмигаль проведе пресконференцію Фото: КМУ

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

"11 червня о 14:00 почнеться онлайн-трансляція пресконференції Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля на тему "100 днів уряду", - йдеться у повідомленні.

Трансляція за посиланням https://youtu.be/XDdq8yyc9-w

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.

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11 06 2020 11:40
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