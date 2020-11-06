ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер проведе пресконференцію до 100 днів уряду, захід транслюватимуть онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
100 днів уряду: Шмигаль проведе пресконференцію
4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду
Фото: КМУ
Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
"11 червня о 14:00 почнеться онлайн-трансляція пресконференції Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля на тему "100 днів уряду", - йдеться у повідомленні.
Трансляція за посиланням https://youtu.be/XDdq8yyc9-w
Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.
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