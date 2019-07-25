18-річний український плавець побив національний рекорд

18-річний український плавець Денис Кесіль побив національний рекорд Дениса Силантьєва на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджу (Південна Корея).

Кесіль у фіналі 200-метрівки батерфляєм показав п'ятий результат з часом 1.54,79, повідомляє "Спортарена".

Попередній національний рекорд України був встановлений Денисом Силантьєвим на чемпіонаті Європи-2002 в Берліні - тоді час становив 1.55,42.

Також у фінальному запливі 200-метрівки батерфляєм був встановлений новий світовий рекорд. 19-річний угорець Крістоф Мілак показав час 1.50,73 і тим самим побив рекорд легендарного американця Майкла Фелпса (1.51,51).

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Південній Кореї триватиме до 28 липня. На цей момент у збірної України - одна золота і шість бронзових нагород.

Нагадаємо, що український плавець Денис Кесіль є срібним призером ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі.