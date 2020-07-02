25% шкільних меню не відповідає нормам - Держпродспоживслужба

За даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%

У 2019 році Держпродспоживслужба проаналізувала майже 8 тисяч щоденних меню для харчування дітей у закладах загальної середньої освіти й у 25% з них виявили порушення щодо виконання норм натурального харчування.

Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко заявила 5 лютого 2020 року під час міжвідомчої наради з питань організації харчування у школах,передає "Громадське".

За даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%. У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби та м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%).

Калорійність добового раціону переважно забезпечується продуктами з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), унаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей білків, жирів та вуглеводів, що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.

Нагадаємо, що у Міноборони вважають недостовірною інформацію стосовно того, що нова система харчування військових за каталогом значно дорожча за стару.