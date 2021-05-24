26 травня "Шахтар" повідомить про призначення Де Дзербі
"Шахтар" оголосить про призначення італійця Роберто Де Дзербі головним тренером в середу, 26 травня, повідомляє "Укрінформ".
23 травня Де Дзербі виграв останній матч на чолі "Сассуоло" у "Лаціо" (2:0) в чемпіонаті Італії (Серія А). У наступні дні він підпише дворічний контракт з "Шахтарем" із зарплатою понад 2 мільйони євро за сезон без урахування бонусів.
Де Дзербі працює в "Сассуоло" c 2018 року і займав з командою восьме місце в Серії А за підсумками сезону-2019/20.
У травні "Шахтар" попрощався з головним тренером Луїшем Каштру, який відпрацював в Україні два останні сезони і ставав чемпіоном УПЛ в 2020 році.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" вивчає футбольний ринок з самими прогресуючими фахівцями Європи, які в перспективі могли б очолити чемпіона України.
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