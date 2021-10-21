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"Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів

У турнірній таблиці "Динамо" тепер посідає останнє місце у групі
Київське "Динамо" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів поступилося "Барселоні" - 0:1.
"Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів Гравці "Динамо" Сергій Сидорчук та Ілля Забарний протистоять гравцю "Барселони" Мемфісу Депаю у поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, Барселона, 20 жовтня 2021 року Фото: AP Photo / Joan Monfort

Поєдинок відбувався на стадіоні "Камп Ноу" у Барселоні, повідомляє Громадське.

Іспанська команда перебуває лише на сьомому місці в національному чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів перші два поєдинки взагалі програла із загальним рахунком 0:6. Кияни могли скористатися кризою у грі каталонців та спробувати відібрати в них очки, проте цього зробити так і не вдалося.

"Динамо"з перших хвилин захищалося та сподівалося лише на контратаки. Каталонцям спершу то не вистачало точності попасти у ворота, то рятував голкіпер киян та збірної України Георгій Бущан.

Проте на 36-й хвилині "Барселона" все-таки змогла вразити наші ворота: гол забив захисник Жерар Піке. Після цього українська команда хоча й намагалася створити небезпечні моменти в атаці, проте натрапляла на грамотну оборону суперника.

Натомість каталонці здебільшого контролювали ситуацію на полі та могли зробити свою перевагу в рахунку більш комфортною.

У турнірній таблиці "Динамо" тепер посідає останнє місце у групі: завдяки цій перемозі "Барселона" змогла випередити киян.

А напередодні, 19 жовтня, свій поєдинок третього туру Ліги чемпіонів зіграв донецький "Шахтар". Українська команда у Києві розгромно програла мадридському "Реалу" (0:5) та наразі теж посідає останнє місце у своїй групі.

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21 10 2021 09:26
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