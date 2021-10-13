УЄФА оголосив термін подачі заявок на проведення Євро-2028
Як повідомляє пресслужба УАФ, заявки мають бути подані до березня 2022 року, передає Укрінформ.
Господарів фінальної стадії оберуть у вересні 2023 року. Як і у двох попередніх розіграшах, у фінальній стадії Євро-2028 пройде 51 матч за участю 24-х команд. Спільні заявки на проведення турніру дозволені за умови, що країни розташовані географічно компактно.
Зацікавленим сторонам необхідно мати в розпорядженні 10 стадіонів такої місткості:
чиста місткість не менше 60 000 глядачів - мінімум 1 стадіон;
не менше 50 000 глядачів - мінімум 1 стадіон, але переважно 2 стадіони;
не менше 40 000 глядачів - мінімум 4 стадіони;
не менше 30 000 глядачів - мінімум 3 стадіони.
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