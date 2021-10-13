УЄФА оголосив термін подачі заявок на проведення Євро-2028

Господарів фінальної стадії оберуть у вересні 2023 року

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив термін подачі заявок на проведення Євро-2028 для національних асоціацій, які зацікавлені стати господарями континентального чемпіонату.

Як повідомляє пресслужба УАФ, заявки мають бути подані до березня 2022 року, передає Укрінформ.

Господарів фінальної стадії оберуть у вересні 2023 року. Як і у двох попередніх розіграшах, у фінальній стадії Євро-2028 пройде 51 матч за участю 24-х команд. Спільні заявки на проведення турніру дозволені за умови, що країни розташовані географічно компактно.

Зацікавленим сторонам необхідно мати в розпорядженні 10 стадіонів такої місткості:

чиста місткість не менше 60 000 глядачів - мінімум 1 стадіон;

не менше 50 000 глядачів - мінімум 1 стадіон, але переважно 2 стадіони;

не менше 40 000 глядачів - мінімум 4 стадіони;

не менше 30 000 глядачів - мінімум 3 стадіони.

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