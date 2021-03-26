СПОРТ НОВИНИДонецький "Шахтар" вивчає футбольний ринок з самими прогресуючими фахівцями Європи, які в перспективі могли б очолити чемпіона України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роберто Де Дзербі може очолити Шахтар
У донецькому клубі шукають кандидатів на заміну Луішу Каштру
Роберто Де Дзербі Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Відзначається що донецький клуб в шорт-лист можливих кандидатів на пост головного тренера "гірників" включив 41-річного італійського тренера Роберто Де Дзербі, який зараз очолює клуб Серії А "Сассуоло", повідомляє Sport.ua.
В даний момент "Шахтар" очолює Луїш Каштру.
Читайте також: Проєкт футбольного клубу "Шахтар" отримав нагороду від УЄФА
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 03 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все