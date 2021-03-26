Роберто Де Дзербі може очолити Шахтар У донецькому клубі шукають кандидатів на заміну Луішу Каштру

Донецький "Шахтар" вивчає футбольний ринок з самими прогресуючими фахівцями Європи, які в перспективі могли б очолити чемпіона України.

Роберто Де Дзербі Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Відзначається що донецький клуб в шорт-лист можливих кандидатів на пост головного тренера "гірників" включив 41-річного італійського тренера Роберто Де Дзербі, який зараз очолює клуб Серії А "Сассуоло", повідомляє Sport.ua. В даний момент "Шахтар" очолює Луїш Каштру. Читайте також: Проєкт футбольного клубу "Шахтар" отримав нагороду від УЄФА

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