6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки підвищення мінімальної зарплати Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції

"Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень", - сказав Денис Шмигаль.

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Збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, зазначає "Економічна правда". "Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис грн", - сказав Шмигаль. "Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції, наших виробників. Це матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в частині сплати податків, сплати пенсійних внесків" , - додав прем'єр. Читайте також: Зеленський про українців за межею бідності: 250 доларів - це маленька зарплата , але не бідність

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