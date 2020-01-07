CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень", - сказав Денис Шмигаль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки підвищення мінімальної зарплати
Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції
Фото: з відкритих джерел
Збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, зазначає "Економічна правда".
"Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис грн", - сказав Шмигаль.
"Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції, наших виробників. Це матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в частині сплати податків, сплати пенсійних внесків" , - додав прем'єр.
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