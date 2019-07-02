СПОРТ НОВИНИУкраїнський фристайліст, олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко виграв срібну нагороду на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який приймає Юта (США).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Абраменко виграв "срібло" чемпіонату світу з фристайлу
"Золото" у цій дисципліні виборов росіянин Максим Буров
Фото: noc-ukr.org
Ця медаль ЧС стала першою у кар'єрі Абраменка і другою в історії української лижної акробатики (після "бронзи" Ольги Волкової 2011 року), повідомляє НОК України.
У суперфіналі змагань з лижної акробатики українець виконав стрибок Back-Double-Full-Full-Full і набрав 126.24 балів, передає "Укрінформ".
"Золото" у цій дисципліні виборов росіянин Максим Буров (130,09), "бронзу" - швейцарець Ной Рот (125,22).
У змаганнях з лижної акробатики серед жінок українка Ольга Полюк посіла 7 місце, чемпіонкою стала представниця Білорусі Олександра Романовська.
Нагадаємо, що українська спортсменка Аннамарі Данча здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу.
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07 02 2019 08:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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