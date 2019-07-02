Абраменко виграв "срібло" чемпіонату світу з фристайлу

Український фристайліст, олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко виграв срібну нагороду на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який приймає Юта (США).

Ця медаль ЧС стала першою у кар'єрі Абраменка і другою в історії української лижної акробатики (після "бронзи" Ольги Волкової 2011 року), повідомляє НОК України.

У суперфіналі змагань з лижної акробатики українець виконав стрибок Back-Double-Full-Full-Full і набрав 126.24 балів, передає "Укрінформ".

"Золото" у цій дисципліні виборов росіянин Максим Буров (130,09), "бронзу" - швейцарець Ной Рот (125,22).

У змаганнях з лижної акробатики серед жінок українка Ольга Полюк посіла 7 місце, чемпіонкою стала представниця Білорусі Олександра Романовська.

Нагадаємо, що українська спортсменка Аннамарі Данча здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу.