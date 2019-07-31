"Adidas" дарує подарунки: в Україні поширюється фейк, який збирає персональні дані

Правдивість акції викликає сумніви, оскільки саме повідомлення містить фактологічну помилку: рік створення бренду "Adidas" - 1949-й. Тобто компанії 70 років, а не 95-ть

Українці масово почали отримувати і ділитися фейковими повідомленнями про те, що німецька компанія спортивних товарів "Adidas" безкоштовно дарує 3 тисячі пар взуття і футболок на честь свого 95-річчя.

"Adidas дарує 3000 безкоштовних взуття та футболок, щоб відсвяткувати своє 95-річчя. Отримайте безкоштовне взуття на (далі – посилання на ресурс – ред.)", - йдеться у спам-розсилці, повідомляє "Громадське".

Правдивість акції викликає сумніви, оскільки саме повідомлення містить фактологічну помилку: рік створення бренду "Adidas" - 1949-й. Тобто компанії 70 років, а не 95-ть.

Окрім того, саме посилання виглядає підозріло, адже адресний рядок сайту починається з незахищеного протоколу передачі даних "http:", а не з безпечного "https:".

При переході за посиланням користувачеві пропонується відповісти на кілька запитань про те, чи подобається йому продукція компанії та чи коли-небудь купував щось із асортименту.

Після короткого опитування користувачам пропонують безкоштовну пару кросівок або футболку, отримуючи, таким чином, дані про доставку, включаючи повне ім'я та адресу користувачів.

Однак на офіційному сайті компанії Adidas, а також на веб-ресурсах компаній, що займаються роздрібним продажем товарів бренду в Україні, жодних згадок про цю акцію немає. У самій компанії заперечили свою причетність до такої розсилки та зазначили, що подібних акцій Adidas не проводить, передає "Детектор медіа".

У виданні зазначили, що таким чином зазвичай збирають дані для того, щоб формувати базу для масових розсилок, зокрема і спаму.

Cпіврозмовниця "Громадського" отримала розсилку тиждень тому у WhatsApp, 23 липня.

"Оскільки надіслала мені його близька людина, то я навіть і не подумала, що це спам. Думала, справді ділиться зі мною знижками. Я клікнула на посилання з телефону, але мене нікуди не переадресувало. Сторінка не працювала, екран був білий. Так я зрозуміла, що це спам. Потім погуглила - а це вже кілька днів "гуляє" Україною. Мені пощастило, що сторінка не відкрилася. Мабуть, до того часу її вже встигли закрити", - розповіла Марія.