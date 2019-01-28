Адвокати Мартиненка звинуватили НАБУ у фальсифікації причетності екс-депутата до "Бредкресту"

Адвокат Петро Бойко зазначив, що "слухання в суді показали: Микола Мартиненко не фігурує в жодному документі про власність "Бредкрестом". НАБУ фальсифікувало причетність Мартиненка. Ніде немає його підписів, він також не розпоряджався фінансами і не отримав жодної копійки. Юридичні факти – річ вперта"

Захист Миколи Мартиненка стверджує, що НАБУ і САП, нібито, намагались приховати від суду ключовий документ, який виправдовує екс-депутата і спростовує, що він був бенефіціаром компанії "Бредкрест".

"Головним доказом НАБУ є так звана "форма А" - ксерокопія банківської анкети з прізвищем Мартиненка про нібито відкриття рахунку 15 січня 2007. Це смішно, бо на той момент цієї компанії не існувало і вона не могла мати рахунку", - наголосив Бойко, повідомляє прес-служба екс-депутата.

"НАБУ у відповідь на свій запит отримало від панамської влади офіційний документ, який де-факто спростовує фігурування Миколи Мартиненка. Там вказано, що бенефіціаром і власником "Бредкресту" був Джон Фостер (John B.Foster). Крім того, в установчому договорі про її створення від 16 січня 2007 р. ніколи не було прізвища Мартиненка. Навіть іноземний свідок з боку НАБУ Наталя Фішер у відповідь на запит про власника "Бредкресту" назвала Джона Фостера", - відзначили в екс-депутата.

За словами адвоката, "в НАБУ давно зрозуміли, що це - катастрофа. Тому навмисне не переклали українською мовою доказ про справжнього власника. Звинувачення сподівалось ввести суд в оману і приховати ключовий документ, який виправдовує Миколу Мартиненка", - заявив Бойко.

"Розпіарений фейк про нібито причетність екс-депутата до "Бредрексту" - це відволікання уваги від головного, від юридичної суті справи. Бо звинувачення будується на нібито збитках для "Енергоатому" від контракту з чеською "Шкодою". Але, по-перше, не було ніяких збитків і не було завищення ціни - вона була однаковою і для України, і для європейських країн. По-друге, це питання до "Шкоди" про її економічні відносини з "Бредкрестом". НАБУ просто маніпулятивно вписало сюди прізвище Мартиненка", - наголосив Петро Бойко.

Він сказав, що справа вже майже розвалилась. "Вона є суто піарною і не має юридичної бази. На розрекламованій "швейцарській флешці" також не було жодного доказу проти Мартиненка. Ось чому в Швейцарії ця справа за 5 років не була передана до суду. В українському суді – включаючи антикорупційний – НАБУ очікує ганебний фінал. Тому НАБУ і САП з усіх сил тягнуть час і намагаються по-кілька разів зачитувати в суді одне й те ж процесуальне сміття. А їхня піар-обслуга намагається дискредитувати суд", - вважають у екс-депутата.