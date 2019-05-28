Захист Мартиненка стверджує, що НАБУ допомагає Росії постачати дорогу сировину для українських АЕС

На думку захисту, "всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, аби змусити їх ухвалювати не правові, а суто політичні рішення"

НАБУ через справи проти українського держпідприємства "СхідГЗК" допомагає Росії постачати уранову сировину за завищеними цінами.

"З уранової сировини виробляється паливо для українських АЕС, де працюють старі радянські реактори. Але український "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" через фейкові справи НАБУ не може зруйнувати російську монополію і постачати дешевшу сировину з Казахстану. Зусиллями НАБУ ці поставки заблоковані, а Росія отримала можливість продавати сировину за завищеними цінами", - заявив адвокат Петро Бойко, якого цитує прес-служба екс-нардепа Миколи Мартиненка.

За словами адвоката, в справі НАБУ по "Енергоатому" і "СхідГЗК" немає збитків для держави. "НАБУ і САП їх сфабрикували і цього не приховують. Прокурор САП Олексій Скибенко публічно заявив, що сторона обвинувачення не зацікавлена у встановленні об’єктивної істини у "справі Мартиненка". А на минуле судове засідання прокурори взагалі не прийшли – НАБУ і САП саботують справу, на якій вони стільки піарились", - наголосив Бойко.

"Державні аудитори двічі відповіли НАБУ, що немає збитків у постачанні уранової сировини "Східним ГЗК". Тобто, справу треба було закривати ще на етапі слідства! Але НАБУ за допомогою приватної фірми "Профі-сервіс" придумали "ноу-хау" в судових експертизах – термін "втрачені активи", на якому будується все звинувачення. Втрачені активи - це захоплені в Криму російськими окупантами. Тут же - це абсурд, будь-який платіж можна назвати "втраченим активом. НАБУ пішло на підміну понять і процесуальне шахрайство", - вказали у Мартиненка.

На думку захисту, "всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, аби змусити їх ухвалювати не правові, а суто політичні рішення".

Прес-служба екс-депутата також заявила, що "бумеранг повернувся до тих, хто займається інформаційним кілерством щодо Миколи Мартиненка. Тепер вони самі стали фігурантами кримінальних справ – в т.ч. в США. Тому Ситник, Лещенко і Шабунін сподіваються втекти до парламенту і сховатись за депутатською недоторканністю. Але всі причетні до фальсифікацій нестимуть кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.