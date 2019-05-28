Захист Мартиненка стверджує, що НАБУ допомагає Росії постачати дорогу сировину для українських АЕС
"З уранової сировини виробляється паливо для українських АЕС, де працюють старі радянські реактори. Але український "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" через фейкові справи НАБУ не може зруйнувати російську монополію і постачати дешевшу сировину з Казахстану. Зусиллями НАБУ ці поставки заблоковані, а Росія отримала можливість продавати сировину за завищеними цінами", - заявив адвокат Петро Бойко, якого цитує прес-служба екс-нардепа Миколи Мартиненка.
За словами адвоката, в справі НАБУ по "Енергоатому" і "СхідГЗК" немає збитків для держави. "НАБУ і САП їх сфабрикували і цього не приховують. Прокурор САП Олексій Скибенко публічно заявив, що сторона обвинувачення не зацікавлена у встановленні об’єктивної істини у "справі Мартиненка". А на минуле судове засідання прокурори взагалі не прийшли – НАБУ і САП саботують справу, на якій вони стільки піарились", - наголосив Бойко.
"Державні аудитори двічі відповіли НАБУ, що немає збитків у постачанні уранової сировини "Східним ГЗК". Тобто, справу треба було закривати ще на етапі слідства! Але НАБУ за допомогою приватної фірми "Профі-сервіс" придумали "ноу-хау" в судових експертизах – термін "втрачені активи", на якому будується все звинувачення. Втрачені активи - це захоплені в Криму російськими окупантами. Тут же - це абсурд, будь-який платіж можна назвати "втраченим активом. НАБУ пішло на підміну понять і процесуальне шахрайство", - вказали у Мартиненка.
На думку захисту, "всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, аби змусити їх ухвалювати не правові, а суто політичні рішення".
Прес-служба екс-депутата також заявила, що "бумеранг повернувся до тих, хто займається інформаційним кілерством щодо Миколи Мартиненка. Тепер вони самі стали фігурантами кримінальних справ – в т.ч. в США. Тому Ситник, Лещенко і Шабунін сподіваються втекти до парламенту і сховатись за депутатською недоторканністю. Але всі причетні до фальсифікацій нестимуть кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.
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