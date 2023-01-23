Airbus хоче прискорити програму комерціалізації безпілотників на сонячних батареях

Одна з найбільших авіабудівних компаній Airbus планує відокремити свою програму висотних безпілотників на сонячних батареях Zephyr, щоб створити окремий бізнес телекомунікацій і спостереження за Землею

Європейська аерокосмічна та оборонна група найняли компанію Morgan Stanley для пошуку зовнішніх партнерів, щоб допомогти прискорити комерціалізацію безпілотних літальних апаратів Zephyr на сонячних батареях, які працюють на межі космосу, пише Financial Times

Очільник програми Airbus Самер Халаві, заявив, що Zephyr "зараз знаходиться на завершальній стадії проєктування". За його словами, компанія "готова монетизувати" ці дрони та побудувати "повноцінний бізнес".

Зазначається, що Zephyr був розроблений оборонною групою Qinetiq. Модель Zephyr Z8 має розмах крил 25 метрів, важить 75 кг та використовує сонячні батареї для польотів та зарядки. Безпілотник призначений для польотів на висоті близько 21 кілометра на межі космосу в стратосфері, що вище ніж літають погодні та комерційні літаки, але нижче звичайних супутників.

Підприємство, яке працюватиме під торговою маркою "Aalto", наразі веде переговори з низкою комерційних клієнтів, а також потенційних стратегічних партнерів. Для його комерціалізації потрібно буде зібрати кошти.

"Airbus не є компанією, яка пропонує телекомунікаційні послуги. Ідея виділення полягає в тому, щоб залучити до рівняння партнерів-однодумців і мати можливість масштабувати цей бізнес", — сказав Халаві, додавши, що компанія планує "зберегти право власності на Aalto, де знаходиться програма Zephyr, але розгляне зовнішні інвестиції, щоб допомогти прискорити досягнення цілей компанії".

Керівники галузі кажуть, що безпілотні літальні апарати на сонячних батареях мають переваги перед звичайними супутниками, включаючи нижчу вартість і більшу гнучкість. Компанія планує створити "порти Аалто" в 5 або 6 місцях по всьому світу, зокрема у США та на Близькому Сході.