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CУСПІЛЬСТВО

Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році

27 січня 2023, 19:02
Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році
джерело wikipedia
Європейська аерокосмічна корпорація Airbus оголосила, що цьогоріч найме понад 13 тисяч співробітників по всьому світу.

Про це повідомляється на сайті Airbus.

"Щоб підтримати нарощування виробництва комерційних літаків, відповісти на виклики в оборонній, космічній та гелікоптерній галузях, Airbus має намір найняти понад 13 тис осіб по всьому світу у 2023 році. Близько 7 тисяч з них займуть новостворені посади по всій компанії. Нові співробітники відіграватимуть важливу роль у підтримці нашого промислового зростання та амбітної дорожньої карти Airbus з декарбонізації, а також у підготовці майбутнього авіації", - йдеться у повідомленні.

"У 2022 році ми прийняли понад 13 тисяч нових співробітників до команди Airbus по всьому світу в складних умовах, які стали випробуванням нашої стійкості та привабливості як глобального роботодавця. Після успішного набору минулого року ми знову наймемо понад 13 тис співробітників у 2023 році", - сказав директор з персоналу та робочих місць Airbus Тьєррі Баріль.

Понад 9 000 з цих посад будуть створені в Європі, а решта - по всій глобальній мережі. Третина від загального набору буде призначена для нещодавніх випускників.

Наразі в компанії Airbus працює понад 130 тисосіб у всіх її підрозділах по всьому світу.

Раніше повідомлялось, що Airbus хоче прискорити програму комерціалізації безпілотників на сонячних батареях.

Airbus

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