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Акції європейських банків знову обвалилися через падіння Credit Suisse на 20% – Reuters

15 березня 2023, 14:54
Акції європейських банків знову обвалилися через падіння Credit Suisse на 20% – Reuters
Фото: swissinfo.ch
Акції Credit Suisse впали на понад 22%.

Акції європейських банків знову впали в середу, 15 березня, оскільки вартість Credit Suisse знизилася до нового рекордного мінімуму після того, як найбільший акціонер кредитора заявив, що не може збільшити свою частку вище 10%.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Credit Suisse вперше опустилися нижче за 2 швейцарські франки після того, як Національний банк Саудівської Аравії заявив, що не може володіти більше 10% акцій банку через проблеми з регулюванням.

Акції Credit Suisse впали на понад 22%. Торгівля акціями кілька разів зупинялася оператором фондової біржі, оскільки обсяг різко зріс, а акції різко впали.

"Ми переходимо від проблем американських банків до проблем європейських банків, насамперед Credit Suisse", - сказав Карло Франчіні, голова відділу інституційних клієнтів Banca Ifigest у Мілані.

За його словами, це тягне донизу весь банківський сектор у Європі. "Я вважаю, що кризу Credit Suisse можна вирішити, і банку не дадуть розоритися", - сказав Франчіні.

Індекс акцій європейських банків знизився на 5%, досягнувши найнижчого рівня з 4 січня. Індекс втратив 13% у ціні минулого середовища, що стало найбільшим падінням за тиждень після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Акції швейцарського банку UBS знизилися на 6,8%. Акції французьких банків BNP Paribas та Societe Generale впали на 8,7% та 9,5% відповідно.

Іспанський банк Banco de Sabadell та німецький Commerzbank подешевшали на 6,5-7,5%.

Нагадаємо, акції банків падають після того, як крахбанку Silicon Valley викликав побоювання нової фінансової кризи.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до нації після краху Silicon Valley Bank i Signature Bank заявивши, що "американці можуть бути впевнені, що банківська система безпечна".

акціїCredit Suisse

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