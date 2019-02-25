Аласанія подає до суду на Наглядову раду, яка його звільнила

Аласанія вимагає визнати незаконним і скасувати рішення про дострокове припинення трудового контракту з ним

Очільник Суспільного телебачення Зураб Аласанія вирішив подати в суд на Національну суспільну телерадіокомпанію та Наглядову раду, яка вирішила його звільнити.

Аласанія збирається звернутися до Шевченківського районного суду Києва в понеділок, 25 лютого, пише у Facebook юрист Андрій Гук.

Відповідачами, окрім НСТУ, зазначено голову наглядової ради НСТУ Тетяну Лєбєдєву та її заступника Світлану Остапу.

Аласанія вимагає визнати незаконним і скасувати рішення про дострокове припинення трудового контракту з ним.

Також він закликає скасувати рішення ради про призначення в.о. голови правління ПАТ "НСТУ" замість нього Миколи Чернотицького.

Серед інших вимог Аласанії: скасувати дату припинення контракту з ним від 6 травня, покласти оплата судових витрат на відповідачів.

У заяві Аласанія просить суд залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, членів Наглядової ради Олексія Панича, В’ячеслава Козака, Вадима Міського.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".