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Алієв вийшов з управління Blockbuster Mall

Наразі в Blockbuster Mall працює тільки супермаркет "Сільпо"
"У січні 2020 року право керування та наповнення орендарями Blockbuster Mall перейшло партнеру проекту - Олександру Спектору", - йдеться в повідомленні Colliers International. За словами співрозмовника Retailers, в структурі власників ТРЦ відбулися зміни.
Алієв вийшов з управління Blockbuster Mall Фото: Економічна Правда

Компанія Mandarin Plaza бізнесмена Вагіфа Алієва передала торгово-розважальний центр Blockbuster Mall в управління Олександру Спектору, повідомляє "Економічна правда".

"У січні 2020 року право керування та наповнення орендарями Blockbuster Mall перейшло партнеру проекту - Олександру Спектору", - йдеться в повідомленні Colliers International.

За словами співрозмовника Retailers, в структурі власників ТРЦ відбулися зміни. Подробиці невідомі. До недавнього часу на публічних виступах власником ТРЦ себе називав Вагіф Алієв.

Консультант на ринку нерухомості, який попросив про анонімність, розповів виданню, що Спектор з самого початку був партнером Алієва в цьому проекті.

"Він був міноритарним власником ТРЦ, а в минулому році збільшив частку до контрольного пакета", - уточнив співрозмовник.

У ТРЦ буде два брокери - не так давно виграла тендер Colliers International, що від самого початку працює з "Мандарин Плаза" - NAI Ukraine.

"Colliers буде заповнювати галерею, а NAI - шукати якорних орендарів", - уточнив Retailers консультант на ринку нерухомості.

Інший консультант зазначає, що на відкриття магазинів може піти близько року, з урахуванням часу на ведення переговорів, підписання договорів та ремонту приміщень.

Наразі в Blockbuster Mall працює тільки супермаркет "Сільпо".

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25 02 2020 11:45
ТЕГИ: ТРЦ, бізнес
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