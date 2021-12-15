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Аліна Марущак виграла "золото" чемпіонату світу з важкої атлетики

"Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея
Чинна чемпіонка Європи українка Аліна Марущак стала переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).
Аліна Марущак виграла "золото" чемпіонату світу з важкої атлетики Фото: suspilne.media

Марущак виграла «золото» у ваговій категорії до 81 кг, піднявши в сумі 248 кг (113+135), передає Укрінформ.

"Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея.

Як повідомлялося, раніше бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала українка Світлана Самуляк (55 кг), а "золото" в ривку здобула Марія Гангур (59 кг).

Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня.

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15 12 2021 15:40
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