СПОРТ НОВИНИЧинна чемпіонка Європи українка Аліна Марущак стала переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аліна Марущак виграла "золото" чемпіонату світу з важкої атлетики
"Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея
Фото: suspilne.media
Марущак виграла «золото» у ваговій категорії до 81 кг, піднявши в сумі 248 кг (113+135), передає Укрінформ.
"Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея.
Як повідомлялося, раніше бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала українка Світлана Самуляк (55 кг), а "золото" в ривку здобула Марія Гангур (59 кг).
Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня.
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