Аліна Марущак виграла "золото" чемпіонату світу з важкої атлетики "Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея

Чинна чемпіонка Європи українка Аліна Марущак стала переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Фото: suspilne.media

Марущак виграла «золото» у ваговій категорії до 81 кг, піднявши в сумі 248 кг (113+135), передає Укрінформ. "Срібло" та "бронзу" здобули представниці Колумбії та Республіки Корея. Як повідомлялося, раніше бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала українка Світлана Самуляк (55 кг), а "золото" в ривку здобула Марія Гангур (59 кг). Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня. Читайте також: Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію