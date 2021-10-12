СПОРТ НОВИНИУкраїнка Світлана Самуляк стала призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті
Фото: OlympicUA
У ваговій категорії до 55 кг Самуляк виборола «бронзу», піднявши в сумі 201 кг (91+110), передає Укрінформ.
Перемогла Гофране Белкхір із Тунісу – 203 (92+111), залишивши другу нігерійку Адіджат Оларіне – 203 (90+113).
Інша українка у цій вазі Ольга Івженко стала 11-ю за підсумками двоборства: 186 кг (83 - у ривку, 103 - у поштовху).
Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня.
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