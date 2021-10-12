Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті

Українка Світлана Самуляк стала призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Фото: OlympicUA

У ваговій категорії до 55 кг Самуляк виборола «бронзу», піднявши в сумі 201 кг (91+110), передає Укрінформ. Перемогла Гофране Белкхір із Тунісу – 203 (92+111), залишивши другу нігерійку Адіджат Оларіне – 203 (90+113). Інша українка у цій вазі Ольга Івженко стала 11-ю за підсумками двоборства: 186 кг (83 - у ривку, 103 - у поштовху). Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня. Читайте також: Вісім українських важкоатлетів стартують на чемпіонаті світу у Ташкенті

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