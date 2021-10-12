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Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті

Українка Світлана Самуляк стала призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).
Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті Фото: OlympicUA
У ваговій категорії до 55 кг Самуляк виборола «бронзу», піднявши в сумі 201 кг (91+110), передає Укрінформ.
 
Перемогла Гофране Белкхір із Тунісу – 203 (92+111), залишивши другу нігерійку Адіджат Оларіне – 203 (90+113).
 
Інша українка у цій вазі Ольга Івженко стала 11-ю за підсумками двоборства: 186 кг (83 - у ривку, 103 - у поштовху).
 
Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня.
 
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10 12 2021 10:07
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