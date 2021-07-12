Вісім українських важкоатлетів стартують на чемпіонаті світу у Ташкенті Вісім українських спортсменів заявлено у шести вагових категоріях

У Ташкенті (Узбекистан) у вівторок, 7 грудня, розпочинається чемпіонат світу з важкої атлетики.

Важкоатлетка Каміла Конотоп Фото: НОК України

За 11 днів змагання буде розіграно 20 комплектів нагород (по 10 серед чоловіків і жінок), передає Укрінформ. Вісім українських спортсменів заявлено у шести вагових категоріях. Склад збірної України Жінки. Вагова категорія до 55 кг. Ольга Івженка, Світлана Самуляк, Марія Гангур. До 81 кг. Аліна Марущак. Чоловіки. До 55 кг. Дмитро Вороновський. До 81 кг. Віталій Смочек. До 89 кг. Руслан Кожакін. Понад 109 кг. Олег Ганзенко. 86-й чемпіонат світу серед чоловіків та 29-й - серед жінок завершиться 17 грудня. Читайте також: Каміла Конотоп виграла перше українське "золото" на юніорському ЧС з 2016 року.

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