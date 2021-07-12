СПОРТ НОВИНИУ Ташкенті (Узбекистан) у вівторок, 7 грудня, розпочинається чемпіонат світу з важкої атлетики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вісім українських важкоатлетів стартують на чемпіонаті світу у Ташкенті
Вісім українських спортсменів заявлено у шести вагових категоріях
Важкоатлетка Каміла Конотоп Фото: НОК України
За 11 днів змагання буде розіграно 20 комплектів нагород (по 10 серед чоловіків і жінок), передає Укрінформ.
Вісім українських спортсменів заявлено у шести вагових категоріях.
Склад збірної України
Жінки. Вагова категорія до 55 кг. Ольга Івженка, Світлана Самуляк, Марія Гангур. До 81 кг. Аліна Марущак.
Чоловіки. До 55 кг. Дмитро Вороновський. До 81 кг. Віталій Смочек. До 89 кг. Руслан Кожакін. Понад 109 кг. Олег Ганзенко.
86-й чемпіонат світу серед чоловіків та 29-й - серед жінок завершиться 17 грудня.
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