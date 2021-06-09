Алюміній подорожчав до 10-річного максимуму на тлі держперевороту у Гвінеї

Інвестори дуже стурбовані, враховуючи, що Китай купує велику частину бокситів з Гвінеї

Ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня за останнє десятиліття, оскільки політичні заворушення в Гвінеї викликали побоювання щодо постачання сировини. Гвінея є одним з найбільших в світі постачальників бокситів - сировини для виробництва алюмінію.

Зазначається, що у понеділок ф'ючерси на алюміній на Лондонській біржі подорожчали на 1,8% до 2775,5 дол за тонну - це максимум з травня 2011 року.

При цьому, ф'ючерсні контракти на алюміній, які торгуються в Китаї, за день подорожчали на 3,4%, піднявшись до максимуму з 2006 року. Пізніше ріст скоректувався до 2,2%.

Як пише Bloomberg, алюміній дорожчає на тлі держперевороту в Гвінеї, яка є одним з найбільших в світі постачальників бокситів - ця сировина використовується для виробництва алюмінію.

"Інвестори дуже стурбовані, враховуючи, що Китай купує велику частину бокситів з Гвінеї", - сказав агентству головний аналітик Beijing Antaike Information Development по алюмінію Сюн Хуей.

Але, за словами експерта, поки повідомлень про перебої у виробництві металу не надходило.

Він також заявив, що інвестори звертають увагу і на триваючі скорочення виробництва алюмінію в китайській провінції Гуансі, які можуть привести до ще більшого звуження ринку.

Bloomberg додає, що Китай - найбільший в світі виробник алюмінію, а 55% бокситів в країну поставляє Гвінея.

Агентство нагадує, що цього року ціни на алюміній зросли приблизно на 40% на тлі сезонного дефіциту електроенергії в країні і прагнення Пекіна обмежити викиди вуглеводнів, що позначилося на роботі китайської алюмінієвої промисловості.

На вартості металу також позначилося відновлення світової економіки після пандемії.

Нагадаємо, лідер заколотників Гвінеї Мамаді Думбая заявив про арешт президента країни Альфи Конде, а також розпуск парламенту і уряду.

Раніше в неділю в центрі столиці Гвінеї Конакрі лунали потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу з'явилися військові та колони бронемашин.