росія отримала понад €2,5 млрд від продажу металу до Європи

Європейський Союз у січні–листопаді 2025 року імпортував 4,55 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу з росії на загальну суму 1,85 млрд євро.

Про це повідомляє GMK Center.

Найбільшу частку імпорту становили сталеві напівфабрикати: за 11 місяців ЄС закупив 3,19 млн тонн такої продукції на 1,4 млрд євро. Найбільшими імпортерами стали Бельгія, Італія, Чехія та Данія. Значні обсяги також припали на чавун — 697 тис. тонн, який купували Італія, Латвія та Бельгія. Крім того, зріс імпорт брухту чорних металів з рф.

Попри чинні санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від постачань на європейський ринок. За даними GMK Center, у 2025 році їхні доходи перевищили 2,5 млрд євро, що свідчить про наявність винятків та обмежену ефективність санкційних механізмів.