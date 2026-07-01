Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ірландія розслідує ймовірне постачання алюмінію до рф

01 липня 2026, 20:35
Ірландія розслідує ймовірне постачання алюмінію до рф
Фото: travelchannel.com
Зеленський сказав, що сподівається на позитивний результат для України.
Україна пропонує Європі спільну антибалістичну програму, щоб європейці мали захист від найбільш небезпечних ракет. З Ірландією почали переговори про дронову угоду.
 
Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС.
 
Україна пропонує партнерам відповідні технології, що дає можливість побудувати пряму дієву співпрацю між компаніями країн.
 
"Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря і ми також говорили про додаткові санкційні кроки проти росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни", – повідомив президент. 
 
Після всіх злочинів росії єдине, щоб від неї треба – аби вона закінчила війну. Бажано, щоб була єдність Європи і США та всіх інших партнерів, додав президент, подякувавши ЄС за спільну боротьбу за незалежність України. 
 
Прем'єр Ірландії Майкл Мартін у відповідь на запитання журналістів повідомив, що країна веде розслідування постачань алюмінію до росії, які тривають попри війну. Зеленський додав, що Україна сподівається на позитивний для неї результат. 
ірландіяалюміній

Останні матеріали

Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 01 липня 2026, 23:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється