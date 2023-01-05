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CУСПІЛЬСТВО

Amazon хоче провести найбільше скорочення персоналу у своїй історії

05 січня 2023, 11:53
Amazon хоче провести найбільше скорочення персоналу у своїй історії
Фото: euronews.com
Компанія Amazon скоротить понад 18 тисяч співробітників, тобто на вісім тисяч більше, ніж планувалося. Це найбільше одномоментне скорочення в історії компанії.
Про це пише The Hill.
 
Рішення ухвалили на тлі невизначеності в економіці та у звʼязку з набором великої кількості співробітників в останні два роки. Генеральний директор Amazon Енді Джессі повідомив, що кадрові скорочення в основному торкнуться відділів продажу і найму персоналу. Всі звільнені отримають вихідну допомогу та допомогу у працевлаштуванні.
 
Минулого року зростання Amazon стало найповільнішим за останні два десятиліття. У компанії різко зросли витрати, а зміна звичок споживачів і зростання інфляції підірвали її продажі. У листопаді акції Amazon падали до найнижчого рівня від початку пандемії.
 
Amazon значно збільшив чисельність персоналу під час пандемії COVID-19, коли різко зросли обсяги онлайн-торгівлі. Станом на вересень кількість співробітників компанії складала півтора мільйони осіб, більша частина з яких працювала на складах.
 
Джефф БезосAmazon

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