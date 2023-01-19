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CУСПІЛЬСТВО

Amazon розпочинає новий етап скорочення персоналу

19 січня 2023, 14:30
Amazon розпочинає новий етап скорочення персоналу
Фото: з вільних джерел
Amazon скоротить частину робочих місць у Сполучених Штатах, Канаді та Коста-Ріці в рамках свого плану звільнити 18 000 співробітників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільше скорочення штату в історії компанії викликане уповільненням зростання онлайн-продажів та можливою рецесією.

Звільнення працівників почалося минулого року і спочатку найбільше вплинуло на групу пристроїв і послуг Amazon, яка розробляє цифрового помічника Alexa та розумні колонки Echo. 

Останній раунд в основному торкнеться відділу роздрібної торгівлі та людських ресурсів.

Зазначається, що у той час, як скорочення стосуються лише близько 1% від загальної робочої сили, яка включає сотні тисяч погодинних складів і персоналу доставки, вони становлять близько 6% від 350 000 корпоративних співробітників Amazon по всьому світу.

"У минулому Amazon пережила невизначену та складну економіку, і ми продовжуватимемо це робити. Ці зміни допоможуть нам реалізувати наші довгострокові можливості з міцнішою структурою витрат", – заявив головний виконавчий директор Енді Джассі на початку цього місяця в пам’ятці для співробітників. Найбільший у світі онлайн-магазин провів більшу частину скорочень минулого року, пристосовуючись до різкого уповільнення зростання електронної комерції, оскільки покупці повернулися до допандемічних звичок. 

Amazon відклала відкриття складів і призупинила наймання до групи роздрібної торгівлі. Компанія поширила заморожування набору в корпоративний персонал компанії, а потім почала скорочувати працівників.

У своїй доповідній записці Джассі вказав, що компанія надасть постраждалим працівникам вихідну допомогу, тимчасові медичні виплати та працевлаштування.

Раніше повідомлялось, що у США корпорація IBM переклала свої найпопулярніші курси українською.

Amazonскорочення персоналу

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