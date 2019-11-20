Amazon зробив свій музичний стрімінг безкоштовним
Стрімінговий музичний сервіс компанії Amazon, Amazon Music переходить на безкоштовний тариф з рекламою для всіх своїх користувачів, повідомляє "Економічна правда".
"Починаючи з сьогодні, користувачі Amazon Music, які не мають преміум-підписки можуть слухати підбірку топ-плейлистів і тисячі станцій безкоштовно, на своїх улюблених пристроях. Раніше такі можливості були доступні тільки для Echo-девайсів ( колонки власного виробництва Amazon - ЕП), тепер можливість отримали клієнти iOS, Android, та FireTV", - зазначається на сайті Amazon.
Також користувачі можуть слухати музику через веб-версію сервісу
Наголошується, що безкоштовний доступ включає у себе рекламу, позбутися якої можна оформивши підписку за 0,99 центів на місяць, така ціна розповсюджується на 4 місяці, далі підписка коштуватиме 9,99 доларів.
Сервіс доступний власникам iPhone, iPad, пристроїв Android і Amazon TV Fire в США, Великобританії та Німеччини.
Нагадаємо, що Amazon відкриє ще одну мережу продуктових супермаркетів
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