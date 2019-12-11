Amazon відкриє ще одну мережу продуктових супермаркетів
Компанія опублікувала чотири вакансії для роботи в "першому продуктовому магазині Amazon" в районі Вудленд-Хіллз в Лос-Анджелесі, повідомляє "Економічна Правда".
Офіційний представник Amazon підтвердила, що магазин відкриється в 2020 році і зараз компанія перебуває в пошуках кандидатів на посади.
Бренд буде існувати окремо від магазинів Whole Foods, придбаних Amazon два роки тому. У новому магазині будуть касири і каси, на відміну від магазинів без каси Amazon Go.
Amazon купила Whole Foods в 2017 р за 13,7 млрд дол, проте не досягла значного прогресу на американському продуктовому ринку, який оцінюється в 900 млрд дол, відзначає Bloomberg.
Позиціонування бренду Whole Foods - здорова їжа. Amazon в той же час хоче дати клієнтам всі, чого вони хочуть, пише видання: наприклад, конкурент компанії - Walmart, що займає близько 25% всіх витрат на бакалію в США, - продає такі товари, як Pepsi і Cheetos, які покупці не можуть знайти в Whole Foods.
Аналітики продуктового ринку вважають, що Amazon може відкрити новий магазин, в якому такі продукти не будуть розглядатися як зрада по відношенню до бренду Whole Foods.
"Причиною того, що Amazon необхідно розширити свою фізичну присутність, є прискорений попит на послугу вивезення продуктів, а не на доставку", - вважає партнер дослідницької компанії Brick Meets Click Девід Бішоп.
"Покупці краще відчувають контроль, коли купують продукти в магазині в безпечному місці, їм не доводиться турбуватися про те, що продукти будуть залишені у їх двері (при доставці - ред.)", - заявив він.
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