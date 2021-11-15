Американські компанії придбали рекордну кількість роботів через нестачу працівників Ця кількість перевищила піковий показник 2017 року

Упродовж дев'яти місяців 2021 року американські компанії купили 29 тисяч роботів на 1,48 мільярда доларів для роботи, що стало рекордним показником в історії США.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на CNN. Ця кількість перевищила піковий показник 2017 року. Причиною такої масової роботизації стали високе зростання попиту на товари та продукцію, а також труднощі з пошуком фахівців. Багато компаній на тлі наслідків пандемії коронавірусу не змогли залучити чи повернути співробітників, тому зробили ставку на роботів. Переважно роботів закупили автомобільні та металургійні компанії, а також виробники продуктів харчування. Втім, наразі зростання масштабів купівлі роботів спостерігається майже в усіх галузях американської економіки. Читайте також: Данія хоче змусити мігрантів працювати для отримання соцдопомоги

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