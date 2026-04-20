Україна застосовує роботів на фронті – CNN

Роботизовані системи виконують штурми та бойові завдання.

Україна активно впроваджує роботизовані системи на полі бою, які дедалі частіше виконують завдання без участі піхоти: від штурмів до евакуації та утримання позицій.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на українських військових.

За словами командира підрозділу "NC13" 3-ї окремої штурмової бригади 3-тя окрема штурмова бригада Миколи "Макара" Зінкевича, минулого року зафіксувала перший випадок, коли ворожі позиції були штурмовані, а полонених взято виключно за допомогою наземних роботів і безпілотників – без участі піхоти.

"Ми повинні розуміти, що не матимемо чисельної переваги над ворогом. Тому її потрібно досягати технологіями", – зазначив він.

За даними військових, наземні роботизовані комплекси вже використовуються як штатний інструмент: один із них із встановленим озброєнням здатен утримувати позиції протягом тижнів.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за останні три місяці роботизовані системи та дрони виконали понад 22 тисячі місій, зокрема в найнебезпечніших районах фронту.

У Міністерстві оборони України зазначають, що розробляють нову концепцію ведення бойових дій, яка передбачає створення глибоко автоматизованих зон у прифронтовій смузі та максимальне використання безпілотних систем у логістиці й штурмових операціях.

Водночас військові наголошують, що остаточні бойові рішення залишаються за людиною, а повна автономія озброєнь поки не розглядається.