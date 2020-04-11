Американський баскетболіст Лакі Джонс залишив "Черкаські Мавпи"

З початку сезону Джонс зіграв чотири матчі у Суперлізі

Захисник Лакі Джонс залишив клуб української баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи".

Як передає "Укрінформ", американець припинив співпрацю за сімейними обставинами. Сторони вже розірвали угоду, повідомляє пресслужба ФБУ.

З початку сезону Джонс зіграв чотири матчі у Суперлізі. У середньому він набирав 16,7 очка, робив 4,5 підбирання за поєдинок. РЕ (рейтинг ефективності) гравця - 14.5, що є найкращим показником у складі клубу і 17-м в українській Суперлізі.

"Черкаські Мавпи" посідають десяту сходинку в турнірній таблиці.

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