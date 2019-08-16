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Американський підліток знайшов біля готелю зуб мамонта

Сім'я Джексона і власник готелю зв’язалися з професорами й науковцями в цьому районі, щоб дізнатися точно, які скам’янілості знайшов хлопець
Під час канікул у штаті Огайо 12-річний Джексон Гепнер виявив ребристий об'єкт, що стирчав з бруду біля струмка поряд із готелем. Виявилося, що це зуб мамонта.
Американський підліток знайшов біля готелю зуб мамонта Фото: The Inn at Honey Run

"Його батько і дядько розуміються на природознавстві. Вони почали шукати в інтернеті відповідь і з’ясували, що знайдений предмет може бути зубом мамонта чи мастодонта", - розповів власник готелю Джейсон Найс, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Сім'я Джексона і власник готелю зв’язалися з професорами й науковцями в цьому районі, щоб дізнатися точно, які скам’янілості знайшов хлопець. 

Професори Дейл Гнидовець з Ортонського геологічного музею, Найджел Бруш із геологічного факультету Ешлендського університету й Нік Кардуліс із Програми археології Вустерського коледжу підтвердили, що підліток знайшов гігантський зуб. На думку фахівців, вік зуба - приблизно декілька тисяч років, він належав мамонту чи мастодонту. 

За даними Центру історії Огайо, в штаті раніше були виявлені скам’янілості мастодонта і мамонта, які вимерли близько 10 000 років тому. Тварини були травоїдними, тому їхні кутні зуби мали гладкі гребені для поїдання трави.

Нагадаємо, що палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.

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