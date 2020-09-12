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Антитіла від коронавірусу зберігаються в організмі понад шість місяців

Участь у дослідженні брали 29 осіб з середнім віком 44 роки, які захворіли на COVID-19 у березні
Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, зберігаються понад шість місяців.
Антитіла від коронавірусу зберігаються в організмі понад шість місяців Фото: РБК-Україна

Відповідні результати були отримані у ході дослідження, проведеного Університетською клінікою Іннсбрука (Австрія), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Участь у дослідженні брали 29 осіб з середнім віком 44 роки, які захворіли на COVID-19 у березні. Вони тестувалися на антитіла через декілька тижнів, три та шість місяців після захворювання. В усіх випадках антитіла були виявлені. У тому числі це стосувалося тестування, що проводилося через півроку після інфікування – пацієнти мали так звані нейтралізуючі антитіла, які є важливими для забезпечення імунної відповіді.

"Це свідчить про збереження постійного, стабільного та довгострокового імунітету", - заявив керівник дослідження Флоріан Дайзенхаммер.

Нейроіммунолог вказав на те, що слід відрізняти імунітет та антитіла. За його словами, імунна система людини "реєструє та записує типові характеристики вірусу" і постійно зберігає ці дані у своїх "комірках пам’яті", таким чином імунітет зберігається на все життя. При цьому, форма перебігу захворювання різниці не відіграє. Щодо антитіл, які безпосередньо "атакують вірус", то їх кількість з часом може зменшуватися, однак новий контакт з цим вірусом приводить до швидкої реактивації завдяки "коміркам пам’яті".

Як стверджує Дайзенхаммер, наразі немає чіткої небезпеки повторного зараження для людей, які раніше були інфіковані коронавірусом. За його словами, ті поодинокі випадки повторного захворювання, що мали місце, є "реактивацією вірусу", а не новим захворюванням.

Експерт також критично висловився з приводу дискусій щодо можливих мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. На його переконання, те, що імунна система не зможе протистояти його мутованій формі, є "малоймовірним".

Як відомо, раніше окремі дослідження повідомляли, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, зберігаються 4-6 місяців.

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09 12 2020 10:59
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