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Апарат NASA приземлиться на Марс у лютому

Літальному апарату залишилося подолати близько 41,2 млн км із його 470,8 млн км подорожі
Марсохід NASA впевнено наближається до Марса та планово має приземлитися на Червоній планеті у середині лютого.
Апарат NASA приземлиться на Марс у лютому Фото: esa.com

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву НАСА пише Сіньхуа.

"Всюдихід NASA Perseverance наближається до Марса зі швидкістю 2,5 км/сек й має приземлитися на Червоній планеті 18 лютого", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що літальному апарату залишилося подолати близько 41,2 млн км із його 470,8 млн км подорожі.

"Щойно він опиниться у верхніх шарах атмосфери Марса, розпочнуться багаті на події сім хвилин зниження", - стверджує Сіньхуа.

За словами головного науковця проєкту NASA "Марс 2020" Кена Фарлі, "складне наукове обладнання Perseverance не лише допоможе у пошуку скам’янілих мікробів, але також розширить наші знання стосовно марсіанської геології, її минулого, теперішнього та майбутнього". 

Нагадаємо, що марсохід NASA запише, як "звучить" Червона планета

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28 01 2021 10:55
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