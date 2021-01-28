Апарат NASA приземлиться на Марс у лютому
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву НАСА пише Сіньхуа.
"Всюдихід NASA Perseverance наближається до Марса зі швидкістю 2,5 км/сек й має приземлитися на Червоній планеті 18 лютого", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що літальному апарату залишилося подолати близько 41,2 млн км із його 470,8 млн км подорожі.
"Щойно він опиниться у верхніх шарах атмосфери Марса, розпочнуться багаті на події сім хвилин зниження", - стверджує Сіньхуа.
За словами головного науковця проєкту NASA "Марс 2020" Кена Фарлі, "складне наукове обладнання Perseverance не лише допоможе у пошуку скам’янілих мікробів, але також розширить наші знання стосовно марсіанської геології, її минулого, теперішнього та майбутнього".
Нагадаємо, що марсохід NASA запише, як "звучить" Червона планета
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