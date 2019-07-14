Апарат NASA сфотографував марсохід Curiosity з орбіти Марса

Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, який перебуває на орбіті Марса, зробив знімок марсохода Curiosity, який вивчає Червону планету на її поверхні

Відповідний знімок опублікувало американське аерокосмічне агентство.

Знімок зробили 31 травня, коли марсохід перебував біля гори Шарпа в кратері Гейла, йдеться у "Громадське".

На знімку Curiosity — це невелика пляма, яку складно побачити з першого погляду. Для цього NASA збільшила ту частину фото, на якій є марсохід.

Фото: NASA

Раніше супутник міжпланетної станції NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографував кратер, що утворився після недавнього зіткнення метеорита з Марсом.

Нагадаємо, що NASA запропонувало усім бажаючим відправити своє ім'я на Марс.

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