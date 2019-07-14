CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідповідний знімок опублікувало американське аерокосмічне агентство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апарат NASA сфотографував марсохід Curiosity з орбіти Марса
Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, який перебуває на орбіті Марса, зробив знімок марсохода Curiosity, який вивчає Червону планету на її поверхні
Фото: NASA
Знімок зробили 31 травня, коли марсохід перебував біля гори Шарпа в кратері Гейла, йдеться у "Громадське".
На знімку Curiosity — це невелика пляма, яку складно побачити з першого погляду. Для цього NASA збільшила ту частину фото, на якій є марсохід.
Фото: NASA
Раніше супутник міжпланетної станції NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографував кратер, що утворився після недавнього зіткнення метеорита з Марсом.
Нагадаємо, що NASA запропонувало усім бажаючим відправити своє ім'я на Марс.
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