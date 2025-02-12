Apple Maps перейменовує Мексиканську затоку на Американську для всього світу

Днями Google Maps перейменував Мексиканську затоку.

Корпорація Apple перейменовує Мексиканську затоку на Американську у своєму додатку "Карти".

Раніше відповідний указ підписав американський президент Дональд Трамп, передає агенція Bloomberg.

В компанії заявили, що зроблять цю зміну для клієнтів у США, а незабаром запровадить її для користувачів по всьому світу.

Додаток Apple Maps доступний на більшості пристроїв компанії: iPhone, iPad і Mac, а нещодавно компанія запустила веб-версію, яка стала конкурентом Google Maps.

У вівторок, 11 лютого, Google Maps перейменував Мексиканську затоку.

Застосунок Google Maps офіційно перейменував Мексиканську затоку на Американську. Таку вимогу раніше ставила адміністрація президента США Дональда Трампа.