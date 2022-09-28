НОВИНИКомпанія Apple відмовилася від планів щодо збільшення виробництва нових iPhone 14 після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple не буде збільшувати виробництво iPhone
Фото: AFP
Про це пише Bloomberg.
Як відзначає видання, Apple попросило постачальників відмовитися від ідеї збільшити виробництво iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць. Водночас дотримуючись рівня попереднього року, компанія планує випустити 90 мільйонів телефонів.
На тлі цих новин фʼючерси фондового ринку США знизилися:
- виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. втратив 1,8%;
- виробник iPhone Hon Hai Precision Industry Co. втратив 2,4%
- спеціалізовані виробники Largan Precision Co. і LG Innotek Co втратили понад 7%;
Китай також пережив економічний спад. Станом на 26 вересня продажі Phone 14 в країні знизилися на 11% у порівнянні з минулим роком.
Раніше повідомлялось, що з App Store зникли найпопулярніші "Вконтакте" та пошту Mail.ru.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 09 2022 16:15 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
- ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році
СТАТТІ