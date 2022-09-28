Apple не буде збільшувати виробництво iPhone

Компанія Apple відмовилася від планів щодо збільшення виробництва нових iPhone 14 після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.

Про це пише Bloomberg.

Як відзначає видання, Apple попросило постачальників відмовитися від ідеї збільшити виробництво iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць. Водночас дотримуючись рівня попереднього року, компанія планує випустити 90 мільйонів телефонів.

На тлі цих новин фʼючерси фондового ринку США знизилися:

виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. втратив 1,8%;

виробник iPhone Hon Hai Precision Industry Co. втратив 2,4%

спеціалізовані виробники Largan Precision Co. і LG Innotek Co втратили понад 7%;

Китай також пережив економічний спад. Станом на 26 вересня продажі Phone 14 в країні знизилися на 11% у порівнянні з минулим роком.

Раніше повідомлялось, що з App Store зникли найпопулярніші "Вконтакте" та пошту Mail.ru.