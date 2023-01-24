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ТЕХНОЛОГІЇ

Apple оновила операційну систему

24 січня 2023, 12:57
Apple оновила операційну систему
Фото: Ukrinform
Виправлено низку помилок

Apple випустила iOS 16.3 для всіх підтримуваних пристроїв, передає GSM Arena.

Нова версія поставляється з підтримкою ключів безпеки для Apple ID, що дозволяє використовувати фізичну двофакторну автентифікацію для входу в Apple ID. Також користувач отримує нові шпалери Unity і підтримку щойно представленого другого покоління колонки HomePod.

Функція екстреного виклику SOS була налаштована таким чином, щоб запобігти випадковим дзвінкам - вона активується при утриманні бічної кнопки разом з кнопкою збільшення або зменшення гучності, але виклик не буде здійснений, поки кнопки не будуть відпущені.

Виправлено низку помилок, зокрема проблему у Freeform, коли деякі штрихи, створені пальцем або Apple Pencil, не відображалися на спільних дошках, проблему, через яку шпалери на екрані блокування виглядали чорними, проблему, через яку під час пробудження iPhone 14 Pro Max тимчасово з'являлися горизонтальні лінії, а також проблему, через яку віджет на екрані блокування програми "Додому" не показував точний стан пристрою.

Також було вирішено проблему, через яку Siri не реагувала належним чином на музичні запити, проблеми із запитами Siri в CarPlay, які могли бути неправильно зрозумілими.

Для тих, хто все ще використовує iOS 15, Apple також випустила iOS 15.7.3, а для тих, хто має набагато старіші пристрої, що iOS 12, є iOS 12.5.7.

Нагадаємо, користувач Twitter ShrimpApplePro із посиланням на інсайдерську інформацію описав, як буде виглядати iPhone 15, презентація якого очікується у вересні.

 
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