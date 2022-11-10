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Apple оновила операційну систему iPhone через скарги на баги

Ольга
Матарикіна
Загальна "вага" оновлення становить близько 1 Гб
Apple оновила операційну систему iPhone через скарги на баги Фото з вільного доступу
Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи на iPhone (iOS 16.0.3) для виправлення багів.
 
Про це повідомляє GSM Arena.
 
Зазначається, що завдяки оновленню "операційки" в моделях iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде вирішено одну проблему із затримкою або не надходженням сповіщень.
 
Ба більше, Apple також виправила низку інших багів:
 
у деяких моделях iPhone 14 спостерігалася низька гучність мікрофона під час здійснення телефонних дзвінків через Apple CarPlay;
 
у деяких випадках додаток Камера повільно запускався або перемикався на iPhone 14 Pro або 14 Pro Max;
 
додаток Пошта ненавмисно аварійно завершував роботу під час запуску після того, як користувач отримав "несправний" електронний лист.
 
Оновлення можна завантажити в "Налаштуванаях" пристрою.
 
 
 
 
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11 10 2022 12:25
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