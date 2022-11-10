НОВИНИЗагальна "вага" оновлення становить близько 1 ГбПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple оновила операційну систему iPhone через скарги на баги
Фото з вільного доступу
Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи на iPhone (iOS 16.0.3) для виправлення багів.
Про це повідомляє GSM Arena.
Зазначається, що завдяки оновленню "операційки" в моделях iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде вирішено одну проблему із затримкою або не надходженням сповіщень.
Ба більше, Apple також виправила низку інших багів:
у деяких моделях iPhone 14 спостерігалася низька гучність мікрофона під час здійснення телефонних дзвінків через Apple CarPlay;
у деяких випадках додаток Камера повільно запускався або перемикався на iPhone 14 Pro або 14 Pro Max;
додаток Пошта ненавмисно аварійно завершував роботу під час запуску після того, як користувач отримав "несправний" електронний лист.
Оновлення можна завантажити в "Налаштуванаях" пристрою.
Як повідомлялося раніше, 23 вересня 2022 року американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи для iPhone (iOS 16.0.2) для виправлення багів.
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11 10 2022 12:25 МЕДІА
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