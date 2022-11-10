Apple оновила операційну систему iPhone через скарги на баги

Загальна "вага" оновлення становить близько 1 Гб

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи на iPhone (iOS 16.0.3) для виправлення багів.

Зазначається, що завдяки оновленню "операційки" в моделях iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде вирішено одну проблему із затримкою або не надходженням сповіщень.

Ба більше, Apple також виправила низку інших багів:

у деяких моделях iPhone 14 спостерігалася низька гучність мікрофона під час здійснення телефонних дзвінків через Apple CarPlay;

у деяких випадках додаток Камера повільно запускався або перемикався на iPhone 14 Pro або 14 Pro Max;

додаток Пошта ненавмисно аварійно завершував роботу під час запуску після того, як користувач отримав "несправний" електронний лист.

Оновлення можна завантажити в "Налаштуванаях" пристрою.