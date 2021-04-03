Apple представив нову функцію для збереження фото і відео
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Нова функція дасть змогу скопіювати всі фотографії в Apple Photos та зберегти їх в Google Photos. Таким чином, користувачам iPhone стане набагато легше переходити на смартфони з операційною системою Android.
Також функція може бути використана як бекап для Apple Photos.
Зазначається, що час перенесення масиву фото та відео з Apple Photos на Google Photos залежатиме від його розмірів.
Фото: cnbc
Наприклад, якщо користувач хоче скопіювати 117 Гб даних із понад 20 тисяч світлин та понад 800 відео, то йому буде потрібно зачекати від 3 до 7 днів на завершення процесу перенесення.
Читайте також: Hyundai втратив 8,5 мільярда ринкової вартості після заперечення співпраці з Apple
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
- ВІДЕО Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології
- ВІДЕО Науковці створили пристрій, який може перетворювати тепло тіла людини на електроенергію
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"