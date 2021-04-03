Apple представив нову функцію для збереження фото і відео

Компанія Apple представила нову функцію, яка допоможе користувачам iPhone зберегти велику кількість зроблених фотографій і відео.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Нова функція дасть змогу скопіювати всі фотографії в Apple Photos та зберегти їх в Google Photos. Таким чином, користувачам iPhone стане набагато легше переходити на смартфони з операційною системою Android.

Також функція може бути використана як бекап для Apple Photos.

Зазначається, що час перенесення масиву фото та відео з Apple Photos на Google Photos залежатиме від його розмірів.

Фото: cnbc

Наприклад, якщо користувач хоче скопіювати 117 Гб даних із понад 20 тисяч світлин та понад 800 відео, то йому буде потрібно зачекати від 3 до 7 днів на завершення процесу перенесення.

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