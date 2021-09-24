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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple продала двомільярдний iPhone

Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу
Компанія Apple за весь час існування iPhone продала вже 2 мільярди гаджетів.
Apple продала двомільярдний iPhone Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of India.
 
Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу.
 
Почасти це пов'язано з тим, що компанія перестала повідомляти про кількість проданих смартфонів, а почасти тому, що говорити про другий мільярд не так цікаво, як про перший.
 
Перший свій мільярд смартфонів Apple продала у 2016 році, оприлюднивши з цього приводу святкову заяву.
 
Як зазначає видання, відтоді, як у 2007 році був випущений iPhone, Apple розширилася, а ринкова вартість компанії перевищила 2 трильйони доларів.
 
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24 09 2021 14:25
ТЕГИ: Apple, iPhone
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