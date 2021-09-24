Apple продала двомільярдний iPhone

Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу

Компанія Apple за весь час існування iPhone продала вже 2 мільярди гаджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of India.

Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу.

Почасти це пов'язано з тим, що компанія перестала повідомляти про кількість проданих смартфонів, а почасти тому, що говорити про другий мільярд не так цікаво, як про перший.

Перший свій мільярд смартфонів Apple продала у 2016 році, оприлюднивши з цього приводу святкову заяву.

Як зазначає видання, відтоді, як у 2007 році був випущений iPhone, Apple розширилася, а ринкова вартість компанії перевищила 2 трильйони доларів.