ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple за весь час існування iPhone продала вже 2 мільярди гаджетів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple продала двомільярдний iPhone
Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of India.
Apple не влаштовувала ніяких спеціальних заходів з цього приводу.
Почасти це пов'язано з тим, що компанія перестала повідомляти про кількість проданих смартфонів, а почасти тому, що говорити про другий мільярд не так цікаво, як про перший.
Перший свій мільярд смартфонів Apple продала у 2016 році, оприлюднивши з цього приводу святкову заяву.
Як зазначає видання, відтоді, як у 2007 році був випущений iPhone, Apple розширилася, а ринкова вартість компанії перевищила 2 трильйони доларів.
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